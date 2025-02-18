شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أمريكي يوصى بـ3 مكملات غذائية للوقاية من النوبة القلبية وتصلب الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

تظل أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على صحة القلب أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، وفي حين أن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام وتغيير نمط الحياة يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة القلب، فإن تناول بعض المكملات الغذائية يمكن أن توفر دعمًا إضافيًا، ونصح طبيب أمريكى عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتناول أفضل 3 مكملات غذائية للحفاظ على صحة القلب والوقاية من النوبات القلبية، حسبما نشر تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ولعل أفضل 3 مكملات غذائية لصحة القلب، وفقًا للطبيب الأمريكي هي، إنزيم مساعد CoQ10، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والمغنيسيوم، موضحًا في الوقت ذاته أن هذه المكملات الغذائية لن تكون حلًا بديلًا لممارسة الرياضة وإتباع نظام غذائى صحى ومتوازن والنوم جيدًا، ولكن يعمل جميعهم جنبًا بجنب لدعم صحة القلب.

كيف تعمل هذه المكملات الغذائية الثلاثة على تعزيز صحة القلب والوقاية من النوبة القلبية؟ الإنزيم المساعد Q10 (CoQ10)

إن الإنزيم المساعد Q10 (CoQ10) هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة داخل خلايا القلب، ويتم إنتاجه بشكل طبيعي في الجسم، ولكن مستوياته تنخفض مع تقدم العمر والإجهاد وبعض الأدوية مثل الستاتينات، ويحتاج القلب إلى الكثير من الطاقة، ويساعد CoQ10 في تغذية خلايا القلب.

وتُظهر الأبحاث أن مكملات CoQ10 يمكن أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما يحمي CoQ10 الأوعية الدموية من الإجهاد التأكسدي، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين (تراكم اللويحات)، وتعمل الستاتينات، التي يستخدمها عادةً الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، على خفض الكوليسترول ولكنها تستنفد أيضًا مستويات CoQ10، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل آلام العضلات والشعور بالتعب، وبالتالي فإن هذا النوع من المكملات ضرورية.

كما يوجد CoQ10 في الأطعمة مثل اللحوم والأسماك الدهنية والمكسرات، ولكن المكملات (100-300 مجم يوميًا) غالبًا ما تكون ضرورية، وخاصة لأولئك الذين يتناولون أدوية الستاتينات.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي توجد بشكل أساسي في زيت السمك، من أكثر المكملات الغذائية التي أجريت عليها أبحاث جيدة فيما يتعلق بصحة القلب، فهي تحتوي على حمضين دهنيين أساسيين: حمض إيكوسابنتاينويك وحمض دوكوساهيكسانويك، اللذان يدعمان بقوة وظائف القلب والأوعية الدموية.

وتزيد الدهون الثلاثية المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتساعد أحماض أوميجا 3 على خفض هذه الدهون الضارة، ويمكن أن يساعد تناول هذه الأحماض بانتظام في تقليل ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتمنع أحماض أوميجا 3 الصفائح الدموية من التكتل معًا، مما يقلل من خطر الإصابة بحالات مرتبطة بالجلطة مثل السكتات الدماغية، كما تساعد على استقرار إيقاعات القلب غير الطبيعية، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية المفاجئة.

وتوجد أحماض أوميجا 3 بشكل طبيعي في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، وبالنسبة للمكملات الغذائية، يوصى عادةً بجرعة يومية تتراوح بين 1000 مجم و2000 مجم من حمض إيكوسابنتاينويك وحمض دوكوساهيكسانويك معًا.

المغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن أساسي ينظم وظائف العضلات، بما في ذلك عضلة القلب، كما أنه يساعد في التحكم في ضغط الدم ويمنع عدم انتظام ضربات القلب، وترتبط مستويات المغنيسيوم المنخفضة بارتفاع ضغط الدم، ويساعد في الحفاظ على إيقاع القلب الثابت ويمنع الرجفان الأذيني.

والالتهاب المزمن هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، والمغنيسيوم يساعد في مكافحة ذلك، كما يساعد المغنيسيوم أيضًا في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين، وتشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الخضروات الورقية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، وبالنسبة للمكملات الغذائية، يوصى بتناول 200-400 مجم يوميًا (يفضل سترات المغنيسيوم أو جليسينات) لصحة القلب.