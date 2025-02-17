شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى مواعيد أدوية الربو لطفلك فى الصيام.. واحرصى على الماء لتجنب النوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الأطفال يرغبون في الصيام خلال شهر الصيام تقليدا للكبار، وأيضا للمشاركة في الأجواء الرمضانية، والشعور برمضان، ولكن بعض الأطفال يعانون من بعض الأمراض التي يجب مراعاتها أثناء فترة الصيام، وذلك تجنبا لحدوث مضاعفات ناتجة عن المرض، ومن هؤلاء الأطفال مرضى الربو.

من جابنها قالت الدكتورة تريز بشرى كامل أستاذ ورئيس قسم صدر الأطفال جامعة عين شمس، إن كل مرض له درجة من الخطورة، فاذا كان مصاب الطفل بدرجات خفيفة من الربو ولا يتناول الكورتيزون بشكل يومى بالفم نسمية الإصابة بالدرجات الأولى من المرض، فيمن أن يأخذ البخاخات بعد وجبة الفطار.

وأوضحت، إن دواء الصباح يأخذه في السحور والدواء الذى يأخذه بعد الغداء يمكن تناوله بعد وجبة الفطار، مضيفة، إننا نوصى مريض الربو بتناول الكثير من السوائل وخصوصا الماء بعد الإفطار، موضحة انه عندما تكون السوائل في جسم الطفل كافية لا يصاب بنوبات الربو، ولا يحدث له جفاف بالغشاء المخاطى للممرات الهوائية وبالتالي لا يكون معرضا للعدوى ولا يكون معرضا لحدوث نوبات ربوية شديدة.

وأكدت، إنه بعد الفطار يجب الحرص على عدم التعرض لدخان الشيشة أو السجائر إذا كان يريد أن يصوم بدون حدوث نوبات ربو خلال شهر رمضان.

وتنصح الأطفال بصيام الأطفال المصابين بالربو الذين لا يعانون من مضاعفات او حالتهم شديدة، موضحة، إن مرض الربو يمكن السيطرة عليه، ولكن على حسب درجته فإذا كان درجة المرض بسيطة أو متوسطة يمكنه الصوم، وإذا شعر بنوبة ربو أو إحساس بانغلاق الصدرفعليه الإفطار فورا، وإذا كان يعانى من تغيرات شديدة ويعانى من درجات الربو الشديدة فلا يجب عليه الصيام.