شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الطلاق الرمادي من وحى مسلسل حسبة عمري والان مع تفاصيل الخبر

كشفت قناة dmc من خلال برومو مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا عن عرض المسلسل على شاشتها في موسم دراما رمضان 2025، وتقدم روجينا خلال المسلسل شخصية "سوسن" والتي يحدث بينها وبين زوجها خلاف كبير ويطردها من المنزل لتقرر بعد ذلك أن تطالب بحق "الكد والسعاية" وأن يكون لها النصف من كل ممتلكات زوجها بعد أن تطلق نفسها منه.

يعرف الطلاق بعد فترة زواج تستمر طويلا باسم الطلاق الرمادى، ووفقًا للطب النفسى، فمصطلح الطلاق الرمادي يشير إلى ظاهرة إنهاء الزواج بين كبار السن، الذين تتراوح أعمارهم عادة بين 50 عامًا وما فوق أو بعد ارتباط لسنوات طويلة، ويتساءل كثيرون لماذا لا يدرك الزوجان اللذان ظلا معًا لفترة طويلة أنهما غير مناسبين لبعضهما البعض إلا في وقت متأخر.

أسباب الطلاق الرمادى

ووفقًا لموقع very well health تشمل العوامل التي تزيد من خطر الطلاق الرمادي عدد الزيجات السابقة وعدد السنوات التي تزوج فيها الشخص، وتختلف الأسباب التي تجعل الزوجين اللذين تربطهما علاقة طويلة الأمد يختاران الطلاق من موقف إلى آخر، بعض العوامل المشتركة التي يبدو أنها تلعب دورًا رئيسيًا تشمل:

القضايا المالية

قد تزداد حدة الخلافات حول المال مع اقتراب الزوجين من سن التقاعد، ويصبح من الصعب إيجاد أرضية مشتركة والحفاظ على السلام، مع تفكير الناس في ترك سوق العمل. كما يمكن للخيانة المالية ــ مثل إخفاء الفواتير، أو المشتريات الضخمة، أو الديون، أو الحسابات المصرفية السرية ــ أن تؤثر أيضًا على استقرار الزواج الطويل الأمد.

الخيانة الزوجية

الخيانة الزوجية خيانة مريرة، فبعد قضاء العمر في بناء ذكريات مشتركة مع شخص آخر، فإن مشاهدة تلك الذكريات تنهار بسبب الخيانة الزوجية يمكن أن يجعل من الصعب للغاية إصلاح الثقة والحميمية التي تقاسمها الزوجان ذات يوم.

مشاكل صحية

يمكن للمشكلات الصحية مثل الأمراض المزمنة الخطيرة أن تؤثر بشكل كبير على العلاقة، فيجد بعض الأزواج أنهم غير قادرين على التعامل مع المشكلات الصحية التي تظهر مع تقدمهم في السن.

تغيير التوقعات

عندما تتغير العلاقة أو احتياجات الشخص وتصبح لا تلبى توقعاتك و لا تلبي هذه المعايير، لهذا السبب قد يختار بعض الأشخاص إنهاء الأمور.

التأثير العاطفي والنفسي للطلاق الرمادي

كما أن الطلاق الرمادي له تأثيرات عاطفية عميقة، فهو يمثل تغييرًا كبيرًا في الحياة في أي عمر، ولكن هذا التحول قد يكون صعبًا بشكل خاص عندما يحدث بعد زواج طويل الأمد، غالبًا ما تكون الشيخوخة هي النقطة التي يشعر فيها الكثير من الناس بالاستقرار، ولكن الطلاق الرمادي قد يؤدي إلى زعزعة شعورهم بالأمان.

الحزن والخسارة

من الطبيعي أن يشعر الناس بالحزن والخسارة عندما يتخلون عن علاقة مشتركة والأحلام والآمال التي تقاسموها معًا ذات يوم. بالنسبة للبعض، فإن فقدان ما كان أحد أهم العلاقات في حياتهم قد يشبه إلى حد كبير تجربة وفاة أحد الأحباء .

التوتر والقلق والاكتئاب

من المهم أيضًا مراعاة التأثيرات الصحية العقلية للطلاق الرمادي، يشعر بعض الأشخاص بإحساس بالتجديد والحرية عندما يتخلون عن علاقة لم تعد تخدمهم، وقد يعاني آخرون، وخاصة الذين لم يبادروا بالطلاق، من مشاعر التوتر أو القلق أو الاكتئاب.

الوحدة والعزلة

كبار السن معرضون بشكل خاص لخطر الشعور بالوحدة مع تقدمهم في السن، وقد يزداد هذا الخطر بعد الطلاق في أواخر العمر، وقد وجدت أحد التقارير أن ثلث الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا وربع من هم فوق سن 65 عامًا يعتبرون معزولين اجتماعيًا .