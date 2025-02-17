شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار خطيرة لتسخين الطعام في الميكروويف في أطباق بلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

تعد أفران الميكروويف من الأدوات الأساسية في المطبخ لتحضير وتسخين الوجبات السريعة، ولكن قد تكون الأطباق البلاستيكية التي تستخدمها أكثر ضررًا من نفعها.

يسخن العديد من الأشخاص الطعام في البلاستيك دون معرفة المخاطر، فعندما يسخن البلاستيك، يمكن أن يطلق مواد كيميائية في طعامك، ووفقًا لموقع onlymyhealth بمرور الوقت، قد تؤثر هذه المواد الكيميائية على صحتك.

وفي هذا الصدد، يحذر التقرير من أن العادات الشائعة في المطبخ، مثل تسخين البلاستيك في الميكروويف، قد تعرضك لمخاطر خفية، والخبر السار هو أن التبديل البسيط إلى مواد أكثر أمانًا مثل الزجاج أو السيراميك يمكن أن يقلل من هذه المخاطر.

كيف تؤذيك أفران الميكروويف؟

يسلط التقرير الضوء على كيفية تأثير المواد البلاستيكية مثل الحاويات البلاستيكية والمقالي غير اللاصقة على صحتك، ووفقًا للتقرير يمكن للمواد البلاستيكية مثل BPA (بيسفينول أ) أن تتسرب إلى الطعام عند تسخينها، هذه المواد الكيميائية تعطل الهرمونات وقد تؤدي إلى مشاكل صحية مثل العقم أو مشاكل القلب.

تعتبر الأطباق البلاستيكية خفيفة الوزن ورخيصة الثمن، ولكن تسخينها في الميكروويف قد يكون محفوفًا بالمخاطر. ويوضح الخبراء أنه حتى البلاستيك الخالي من مادة BPAلا تكون المنتجات التي تباع بدون وصفة طبية آمنة دائمًا، لأنها قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة أخرى.

ما يمكنك فعله

وللحد من التعرض لهذه المواد الكيميائية، اختر الحاويات المصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاستيك الخالي من مادة BPA، لا تقم أبدًا بالطهي في أطباق بلاستيكية في الميكروويف، فقد تزيد الحرارة من سرعة تسرب السموم إلى الطعام.

ونصح الخبراء أيضًا بعدم استخدام حرارة عالية مع أي مقلاة، وعدم استخدام أدوات غير خشبية أو سيليكونية، والتفكير في بدائل مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الحديد الزهر أو أواني الطهي الخزفية التي لا تحتوي على أي من هذه المواد الكيميائية الضارة، وفيما يلي بعض البدائل التي يمكنهم اختيارها بدلاً من ذلك.

استخدم أوعية زجاجية أو سيراميكية للتسخين في الميكروويف.

تجنب إعادة تسخين الطعام في البلاستيك، حتى لو كان مكتوبًا عليه "آمن للاستخدام في الميكروويف.

انقل الوجبات الجاهزة إلى طبق زجاجي قبل التسخين.