شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك صح.. لماذا يجب عليك شرب كوب ماء على معدة فارغة؟ والان مع تفاصيل الخبر

شرب الماء أول شيء في الصباح قد يكون أفضل مكافأة لجسمك، وذلك لما له من فوائد صحية عديدة، فهو يطرد السموم من الجسم ويعزز حرق الدهون، علاوة على فوائد أخرى نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع تايمز ناو.

5 فوائد لشرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ 1. شرب الماء على معدة فارغة يطرد السموم

خلال الليل، يقوم جسمك بتكوين نفايات ناتجة عن عملية التمثيل الغذائي، ويساعد شرب الماء على معدة فارغة في الصباح على التخلص من هذه السموم، ما يساعد الكلى والكبد على أداء مهامهما المستمرة.

2. شرب الماء على معدة فارغة يعزز عملية التمثيل الغذائي

تشير الدراسات إلى أن استهلاك حوالي 500 مللى من الماء يعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 30% لمدة 30-40 دقيقة، وهذا يعني أن جسمك يصبح أفضل في حرق السعرات الحرارية لمجرد حصولك على الماء أولاً. من كان ليتصور أن شرب المزيد من الماء هو العامل السري لعملية التمثيل الغذائي؟.

3. شرب الماء على معدة فارغة يجهز أمعاءك لليوم

شرب الماء قبل الإفطار ينشط الجهاز الهضمي، ويجهزه للطعام القادم، كما أنه يمنع الإمساك، فكر فى الأمر باعتباره حافزًا لمعدتك في الصباح.

4. شرب الماء على معدة فارغة يحافظ على صحة عقلك

هل تشعر بالضبابية والخمول في الصباح؟ يحتوي دماغك على ما يقرب من 75% من الماء، ويمكن أن يؤدي الجفاف الخفيف إلى بطء التفكير والتهيج وضعف التركيز. إن بدء يومك بكوب من الماء يشبه إعطاء دماغك جرعة طويلة من التركيز.

5. شرب الماء على معدة فارغة يؤدي إلى نضارة البشرة

هل تعانين من بشرة باهتة؟ قبل أن تتوجهي إلى الخارج لإنفاق ثروة على الكريمات، استعملي الماء. يساعد الترطيب في الصباح على زيادة تدفق الدم إلى البشرة، مما يجعلها أقل انتفاخًا ويمنحك مظهرًا نضرا ومنتعشًا.