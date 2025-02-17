شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة حول عيوب القلب الخلقية.. أبرزها هل يمكن العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

العيوب الخلقية في القلب هي مشكلة تنشأ عندما لا يقوم القلب بدوره الأساسي في الجسم بشكل طبيعي قبل الولادة، فأمراض القلب الخلقية أو العيوب الخلقية هي نوع شائع من العيوب التي تحتاج عناية طبية، ويعد السبب الدقيق غير واضح، ولكن قد يكون مرتبطًا بعوامل وراثية أو الحالة الصحية للأم، وخلال التقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف علي أبرز وأهم الأسئلة المرتبطة بهذا الأمر.

السؤال 1: ما هو العيب الخلقي في القلب؟

العيب الخلقي في القلب هو خلل في القلب يتطور قبل الولادة، ويؤثر على طريقة تدفق الدم عبر القلب، ويؤثر على ما يقرب من 1% من المواليد كل عام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وغالبًا ما يكون السبب الدقيق للعيب الخلقي في القلب غير معروف، ولكن العوامل الوراثية وحالات صحة الأم مثل مرض السكري أو العدوى أثناء الحمل قد تساهم في تطورها.

السؤال 2: هل يمكنك أن تعيش حياة طبيعية مع وجود عيب خلقي في القلب؟

لقد تحسنت التوقعات للأشخاص الذين يعانون من عيب خلقي في القلب بشكل كبير بسبب التقدم في الرعاية الطبية والجراحات والأدوية، في حين يمكن إدارة بعض عيوب القلب الخلقية من خلال تعديلات بسيطة في نمط الحياة، فإن عيوب القلب الخلقية الحرجة غالبًا ما تتطلب مراقبة مدى الحياة والتدخل الطبي، مع العلاج المناسب، يمكن للعديد من الأشخاص المصابين بأمراض القلب الخلقية أن يعيشوا حياة نشطة ومُرضية. يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة مع طبيب القلب، واتباع نظام غذائي صحي للقلب، وممارسة الرياضة (حسب توصية الطبيب)، وتجنب التدخين أو الإفراط في تناول الكحول في إدارة الحالة بشكل فعال.

السؤال 3. هل يختفي عيب القلب الخلقي؟

تعتمد نتيجة عيب القلب الخلقي على نوع الحالة وشدتها، فقد تغلق بعض العيوب البسيطة، مثل عيوب الحاجز البطيني الصغيرة (VSDs) أو عيوب الحاجز الأذيني (ASDs)، من تلقاء نفسها مع نمو الطفل. ومع ذلك، غالبًا ما تتطلب الحالات الأكثر تعقيدًا مثل رباعية فالو (TOF) أو متلازمة نقص تنسج القلب الأيسر (HLHS) إجراء عملية جراحية. وفي الحالات التي لا يمكن فيها علاج عيوب القلب الخلقية تمامًا، قد تكون المراقبة والرعاية الطبية مدى الحياة ضرورية.

السؤال 4: هل يمكن أن تسبب أمراض القلب الخلقية الوفاة؟

نعم، يمكن أن تشكل أمراض القلب الخلقية تهديدًا للحياة، خاصة إذا كانت شديدة ولم يتم علاجها، فتسببت أمراض القلب الخلقية في وفاة 261247 شخصًا في جميع أنحاء العالم في عام 2017، وفقًا لبحث نُشر في مجلة The Lancet Child & Adolescent Health في عام 2020.

السؤال 5: ما هي فحوصات الدم الخاصة بأمراض القلب التاجية؟

لا يمكن لفحوصات الدم وحدها تشخيص أمراض القلب الخلقية، ولكنها تساعد في تقييم وظائف القلب واكتشاف المضاعفات. تشمل بعض الاختبارات المستخدمة بشكل شائع ما يلي:

-قياس مستوى الأكسجين في الدم باستخدام قياس التأكسج النبضي، والذي يستخدم عادة كأداة فحص للمواليد الجدد.

-يساعد اختبار الببتيد المدر للصوديوم من النوع B (BNP) على تقييم خطر قصور القلب لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية.

-تساعد الاختبارات الجينية على تحديد الحالات الوراثية المرتبطة بعيوب القلب.

-يفحص تعداد الدم الكامل (CBC) فقر الدم أو العدوى أو الحالات الأخرى التي قد تؤثر على صحة القلب.

-توفر هذه الاختبارات، جنبًا إلى جنب مع دراسات التصوير، صورة أكثر وضوحًا لصحة قلب الطفل.

السؤال 6: كيف تعرف أن طفلك يعاني من مشكلة في القلب؟

قد تظهر علامات عيوب القلب الخلقية عند الولادة أو بعدها بفترة وجيزة، في حين قد لا يتم اكتشاف بعض العيوب حتى وقت لاحق من الحياة. يجب على الآباء مراقبة:

-ازرقاق الجلد بسبب انخفاض مستويات الأكسجين.

-تنفس سريع أو متقطع.

-سوء التغذية وزيادة الوزن البطيئة.

-تورم في الساقين، أو البطن، أو حول العينين.

-نفخات القلب (أصوات القلب غير الطبيعية) التي يتم اكتشافها أثناء الفحص.

وفي حالة ظهرت أي من هذه الأعراض التي تشير إلى وجود عيب خلقي في القلب، فسوف تكون هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات.

السؤال 7: كيف يمكن الوقاية من عيوب القلب عند الأطفال؟

في حين أنه لا يمكن الوقاية من جميع عيوب القلب الخلقية، إلا أن بعض أنماط الحياة والاحتياطات الطبية يمكن أن تقلل من المخاطر:

-يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة والموجات فوق الصوتية في اكتشاف المشاكل المحتملة في وقت مبكر.

-إن تناول 500 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً قبل وأثناء الحمل يقلل من خطر الإصابة بالعيوب الخلقية.

-يجب على المرأة الحامل تجنب التدخين، حيث أنهما قد يؤثران على نمو قلب الجنين.

-يجب السيطرة بشكل جيد على حالات مثل مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم قبل الحمل وأثناءه.

-يمكن لبعض أنواع العدوى الفيروسية، مثل الحصبة الألمانية، أن تسبب أمراض القلب التاجية. ويمكن أن يؤدي تلقي التطعيم قبل الحمل إلى تقليل هذا الخطر.

السؤال 8: كيف تعالج الثقب في قلب الطفل؟

الدكتور أبيجيت بورس : الثقب في القلب هو أحد أكثر عيوب القلب الخلقية شيوعًا. يعتمد العلاج على حجم العيب وموقعه:

-الثقوب الصغيرة (على سبيل المثال عيب الحاجز البطيني الصغير أو عيب الحاجز الأذيني): العديد منها تغلق من تلقاء نفسها خلال السنوات القليلة الأولى من الحياة، ولا تتطلب سوى مراقبة منتظمة من قبل طبيب القلب.

-الثقوب المتوسطة إلى الكبيرة: قد تحتاج إلى تدخل إذا تسببت في أعراض مثل ضعف النمو أو صعوبة التنفس أو العدوى المتكررة. تشمل خيارات العلاج ما يلي:

-الأدوية: تساعد الأدوية مثل مدرات البول على تقليل تراكم السوائل، مما يخفف الأعراض.

-الإجراءات المعتمدة على القسطرة: نهج قليل التدخل يتم فيه إدخال جهاز عبر وعاء دموي لإغلاق الفتحة.

-الجراحة: في الحالات الشديدة، هناك حاجة لإجراء جراحة القلب المفتوح لسد الثقب واستعادة تدفق الدم الطبيعي.

