تأثير نقص الكالسيوم في الحامل: أسبابه وعلاماته ومضاعفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 10:19 صباحاً - غالباً ما تحتاج الحامل إلى الكثير من الأغذية الصحية والفيتامينات والسير على نظام غذائي خاصة في أثناء الحمل، وذلك حفاظاً على صحتها ونمو الجنين بشكل متكامل من دون مشاكل؛ لتمر فترة الحمل بسلام من دون مشاكل، لهذا على الحامل السعي لتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية المناسبة وتحت إشراف الطبيب، والكالسيوم أفضل هذه الفيتامينات بجانب نوعية الفواكه والبقوليات والخضروات وبعض الأطعمة التي تحوي الكالسيوم.

وفي تقرير اليوم يتحدث الدكتور محمود عبد الرحمن أستاذ النساء والتوليد عن تأثير نقص الكالسيوم في الحامل والجنين والولادة.

أهمية تناول الحامل للكالسيوم

تناول الكالسيوم يساعد على نمو الهيكل العظمي للجنين

الكالسيوم في جسم الحامل يساعد على نمو الهيكل العظمي للجنين، وإذا لم يكن لدى الأم مخزون كافٍ من الكالسيوم؛ فهناك تأثير سلبي في الجنين.

يُعتبر الكالسيوم أكثر المعادن التي يزخر بها الجسم، ويوجد 99 بالمائة من كميته داخل عظام الحامل، ونقصه خلال فترة الحمل يهدد بمشاكل صحية كثيرة؛ خاصة للنساء الحوامل دون سن 25 عاماً.

لهذا يؤكد الباحثون أهمية تأمين كميات الكالسيوم بالجسم قبل حدوث الحمل؛ نظراً لأن كثافة العظام تتعرض للنقصان خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل.

وفي أثناء الحمل يكون تركيز الكالسيوم بالجنين النامي أكبر من تركيزه بجسم الأم، والحامل التي تهتم بتناول الكالسيوم ينعكس أثره على الجنين.

تُنصَح المرأة الحامل باختيار مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحيَّة من مُختَلف المجموعات الغذائيَّة؛ للتأكد من تلبية الاحتياجات الغذائيَّة لها ولجنينها من الكالسيوم تحديداً.

أعراض نقص الكالسيوم عند الحامل وأفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم

أعراض نقص الكالسيوم على الحامل

حامل تشعر بتشنجات في عضلات الجسم

ضعف ملحوظ في الأظافر وقد يؤدي إلى كسرها.

الشعور بتشنجات في عضلات الجسم.

جفاف البشرة وحدوث التهاب في الجلد.

ضعف عام في الأسنان وإصابتها بالتسويس.

شعور بألم في منطقة أسفل البطن وتحديداً عند الجلوس.

ارتفاع ضغط الدم، مصحوباً بعدم انتظام في ضربات القلب.

ارتفاع ضغط الدم بسبب نقص الكالسيوم

حامل تقيس ضغط الدم

علمياً حدوث ارتفاع بضغط الدم أو مقدمات الارتجاع خلال فترة الحمل، كثيراً ما يشير إلى اضطرابات، وفي حال عدم تشخيصها والتحكم بها بشكل صحيح، فإنها قد تتطور إلى مُضاعَفات تُعرف بتسمم الحمل.

وفي الحالة الشديدة من مُقدمات الارتجاع، تظهر بعض المُضاعفات مثل: الصُّداع الشديد، اضطرابات في الرؤية، الارتباك، الغَثَيان أو القيء، أو ضِيق بالتنفس، أو متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، أو قصور القلب الناتج عن زيادة الإجهاد.

بجانب حدوث ألم في المنطقة الوسطى العُليا من البطن ومنطقة رأس المعدة؛ وذلك لنقص التروية في الكبد، كما تحدث السَّكتة الدماغية في حالات نادرة.

كما قد يسبب نقص الكالسيوم الأرق أو النعاس، لكنَّ بعض الناس قد يسبب لهم الكسل والخمول ونقص مستويات الطاقة، بجانب الدوار، الدوخة، ضبابية الوعي الذي يرتبط بانخفاض التركيز، النسيان، والارتباك.

كما تشمل الأعراض أيضاً: فقدان الذاكرة، التشنجات العضلية، الشعور بخدران اليدين والقدمين والوجه، الاكتئاب، الهَذَيان أو الهَلوسة، سُهولة في حدوث كسر العِظام، ضعف الأظافر وسهولة تكسرها.

تأثير نقص الكالسيوم في الولادة

نقص الكالسيوم بعد الولادة يرتبط بمشاكل سابقة في العظام، حيث تشير الأبحاث إلى أن الأم تفقد من 3-5% من كتلة عظامها خلال فترة الرضاعة، لتزود رضيعها بالحليب الطبيعي.

وعلى الرغم من أن استهلاك مُكملات الكالسيوم في أثناء الرضاعة الطبيعية يُعَدُّ أمراً ضرورياً؛ فإن الأمر يلزم بعد التوقف عن الرضاعة، إضافة الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم؛ لاستعادة كتلة العظام التي فُقِدَت.

تختلف الكمية المُوصى بها من الكالسيوم للمرأة الحامل والمرضعة تبعاً للعمر؛ في عُمُر 14- 18 سنة تعادل 1300 ملي غرام، وبالنسبة لمن هنُّ في عُمُر 19-50 سنة، فإنَّ الكمية المُوصى بها من الكالسيوم تساوي 1000 ملي غرام.

خلال فترة الحمل، تبلغ الاحتياجات اليومية من الكالسيوم للحامل 1200 ملغ؛ أي بزيادة قدرها نحو 200 ملغ مقارنة بالفترة قبل الحمل، وإذا لم يكن تناول الحامل للكالسيوم أكثر مما كان عليه قبل الحمل؛ فإنها تُعَدُّ معرضة لخطر الإصابة بنقص الكالسيوم.

كيف تستعدين للرضاعة الطبيعية خلال مرحلة الحمل؟ يمكنك الاطلاع على التقرير

حالات أخرى تزيد من خطر إصابة الحوامل بنقص الكالسيوم

نقص فيتامين "د" يؤدي إلى تعطل امتصاص الكالسيوم.

اضطرابات الكُلَى أو التهاب البنكرياس الحاد، تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية.

تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يعطل عملية امتصاص الكالسيوم.

وجود نقص الكالسيوم قبل الحمل ولم يتم علاجه.

اتباع نظام غذائي غير صحي لا يلبي احتياجات الجسم من العناصر الغذائية.

مضاعفات نقص الكالسيوم في أثناء الحمل

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم في أثناء الحمل إلى زيادة خطر الإصابة بالحالات التالية:

ارتفاع ضغط الدم في أثناء الحمل.

الولادة المبكرة.

هشاشة العظام عند الأمهات.

انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

اضطرابات في نمو الجنين.

فرط نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة.

يمكن رؤية هذه الحالات المختلفة بوضوح تام عندما يصل نقص الكالسيوم لدى الحوامل إلى مستوى أكثر خطورة، ويُسمى نقص كلس الدم.

أسرع طريقة لزيادة الكالسيوم

حامل تتناول غذاءً صحياً

للبحث عن أسرع طريقة لزيادة الكالسيوم لا بُدَّ من تخصيص نظام غذائي متوازن لزيادة نسبة الكالسيوم في الجسم من خلال تناول الأطعمة الآتية بعد استشارة الطبيب:

الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن: مثل: البروكلي، والسبانخ.

منتجات الألبان مثل: الحليب، والجبن، والزَّبادي.

الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم مثل: منتجات الصويا، والحبوب، وعصائر الفاكهة الطبيعية، وبدائل الحليب.

الأسماك ذات العظام الطريَّة القابلة للأكل مثل: السالمون، والسردين المعلَّب.

الأطعمة الغنية بفيتامين "د "مثل: السالمون المعلَّب، والكبد، والجبن، والفطر، وصفار البيض.

تناول مكملات الكالسيوم بعد استشارة الطبيب: وذلك لمعرفة مقدار الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم، وإيجابيات وسلبيات هذه المكملات.

اختيار النوع المناسب للمكملات: وهذه تُعَدُّ أسرع طريقة لزيادة الكالسيوم.

* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.