كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 10:19 صباحاً - ما إنْ تهل علينا روائح الشهر الفضيل حتى يبدأ تفكير الأمهات بطرق للاستفادة من هذا الشهر، وكذلك أن يمر النهار دون تعب للطفل الذي بدأ في تعلم الصوم، ولذلك فالأم دائمة التفكير بالبحث عن طرق وبرامج يمكن تنفيذها خلال أيام وليالي رمضان ليصبح أكثر متعة وفائدة.

من الضروري التخطيط لقضاء وقت رمضان قبل حلوله بأيام، ويمكن أن يساعدك أطفالك بالتخطيط؛ لكي يشعروا بالسعادة وتعززي من ثقتهم بأنفسهم وبأنهم أشخاص فاعلون في الأسرة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشدة التربوية عبير عبد السلام؛ حيث أشارت إلى أفكار لجعل رمضان أكثر متعة للأطفال يمكنك تنفيذها بسهولة خلال نهار رمضان مثل ممارسة العبادات الجماعية ودخول المطبخ معك لإعداد أصناف جديدة وغيرها من الأفكار في الآتي:

ممارسة جماعية للعبادات

تلاوة القرآن الكريم في رمضان

اهتمي بأن يكون وقت رمضان هو وقت ممارسة العبادات بشكل جماعي، ويجب أن تخبري طفلك أنه لا يؤدي العبادات؛ لكي يتطهر من الذنوب لأن الطفل يكون بريئاً وغير مكلف بالعبادات؛ حيث إنه لم يبلغ الحلم، ولكن عليك أن تعلمي طفلك أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائماً عبداً شكوراً، أي أن طفلك عليه أن يشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة بالتقرب إليه عن طريق الصلاة وتلاوة القرآن الكريم والبُعد عن أي شيء يغضبه مثل الكذب والغيبة والنميمة.

لاحظي أنه سوف يكون من السهل أن يتقرب طفلك إلى الله بالعبادات إذا ما كان الطفل قد بدأ بأداء فريضة الصيام، لأنه سوف يستشعر بروحانية كبيرة تستحوذ عليه وتتملكه، وبأنه يريد أن يجتهد ويواظب أكثر على العبادة، ويمكن في هذه الحالة أن نقدم لك نصيحة وهي كافئي طفلك في الصيام، بمعنى أن تقدمي له هدايا متعلقة بالشهر الفضيل خلال أدائه العبادات مثل ملابس الصلاة المخصصة للبنات الصغيرات وسجادة صلاة صغيرة وبوصلة لتحديد القبلة ومصحف ملون وغيرها من الهدايا التي تشجع الطفل على أداء العبادات خلال هذا الشهر.

علِّمي طفلك أننا نحب الله خالقنا عز وجل أكثر مما نخشاه ونخافه، فالخوف من الله لن يكون دافعاً للعبادة فقط بقدر الرجاء والرغبة بالرضا من الله علينا كي ننال التوفيق في حياتنا، ولذلك عليك أن تعلمي طفلك أن يحرص على صلاة الجماعة في البيت مع أسرته، فاحرصي كأمّ على أداء كل فرض مع الأطفال حتى يتعلموا جيداً الصلاة الجماعية، وفي حال تعلمهم الصلاة الجماعية وشرح آداب دخول المسجد لهم يمكن السماح للطفل بالذهاب مع الأب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة وخاصة صلاة التراويح.

اهتمي بأن تشرحي لطفلك فضل إخراج الصدقات والزكاة التي هي حق الفقراء بمال المقتدرين؛ وحيث تطهر مال المسلم وتحفظه من الفناء وتضاعفه، كما أن الصدقة والزكاة تردان عن المال وصاحبه النقمات وسوء الأقدار، ويجب الحرص على إخراجها حسبما حثت الشريعة الإسلامية.

اللعب والغناء مع فوانيس رمضان

طفلة فرحة بفانوس رمضان

احرصي على تخصيص وقت، ويمكن أن يكون هذا الوقت هو وقت ما بعد الظهر لكي يلعب الأطفال بفوانيس رمضان عن طريق التلويح والغناء وترديد الأناشيد والأغاني التراثية التي تتناقلها الأجيال، ويمكن أن يكون وقت ما بعد صلاة التراويح مناسباً لكي يلعب الأطفال بالفوانيس التي يجب أن تختاريها بعناية؛ بحيث لا تسبب خطراً على الطفل ويمكن أن تختاري الفوانيس البلاستيكية؛ لأن الفوانيس المصنوعة من الزجاج تسبب الجروح للطفل في حال تعثر بفانوسه وتهشم الزجاج وتناثر فوق الأرض.

اسمحي لطفلك أن يلعب بفانوس رمضان مع أطفال الجيران أو الأقارب حين تقومون بزيارتهم أو يأتون لزيارتكم وفي ذلك حث للطفل على الحرص على صلة الرحم، فمن الضروري تعليم صلة الرحم للأطفال في رمضان وذلك من خلال تشجيعهم على لقاء أطفال الأقارب، وانتبهي لطفلك لكي لا يتعرض للحوادث في حال خروجه لكي يلعب مع أطفال آخرين بسبب التزاحم والتدافع.

تخصيص وقت لدخول المطبخ مع الأم

طفلة تساعد أمها في المطبخ

خصصي وقتاً لكي تدخل معك ابنتك إلى المطبخ في رمضان وبشكل يومي واعلمي أن فوائد دخول ابنتك الصغيرة إلى المطبخ في رمضان كثيرة ومفيدة، ومن بينها أن الطفلة سوف تشعر بالسعادة لأنها تقدم شيئاً لأسرتها إضافة لسعادة الأب حين يرى طفلته قد كبرت وأصبحت مثل أمها تقف في المطبخ، إضافة لأن الطفلة لن تشعر بوقت الصيام لأنها سوف تمضي عدة ساعات من النهار في المطبخ.

احرصي أيضاً على دخول ابنك الذكر إلى المطبخ؛ حيث إنه سوف يشعر بالسعادة ويزجي وقته بدخوله المطبخ، ويتعلم معنى الصبر حين يرى أصناف الطعام أمامه، ولكنه لا يمد يده ليأكل منها إضافة إلى أن دخول المطبخ بالنسبة للأطفال يساعدهم على تعلم الحساب بشكل عملي عندما يصنفون الخضار ويعدون حبات الفاكهة، ويجب أن تستغلي هذه الفرصة جيداً.

إعداد توزيعات رمضانية

توزيعات رمضانية

أعدي مع أطفالك توزيعات رمضانية كل يوم؛ لكي تقومي بتقديمها لرواد المسجد القريب من البيت مثلاً، كما يمكن إعداد بعض التوزيعات التي تحتوي على التمر وقطع من الحلوى ويوضع بداخلها مبلغ من المال ويتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين، وذلك بمساعدة طفلك ويمكن أن يصطحبك طفلك إلى دار للأيتام خلال النهار أو زيارة بعض بيوت المحتاجين الذين تقومين بمساعدتهم طيلة العام.

احرصي على أن يكون هناك وقت مخصص خلال النهار؛ لكي تقومي بأعمال خيرية مناسبة ومشجعة لطفلك ومن ضمنها تغليف وجبات صغيرة لعمال النظافة وطاقم الأمن مثلاً في المجمع السكني الذي تقطنين فيه، كما يمكن تصميم بطاقات التهنئة بليلة القدر وكتابة بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن فضلها، ويمكن تخصيص الأيام الأخيرة من شهر رمضان بحيث يكون لديك خطوات لمشاركة الأطفال في أواخر رمضان مثل إعداد كعك العيد وتغليفه لتوزيعه وكذلك حلوى العيد وبطاقات التهنئة، وكل هذه أنشطة يتم استغلال وقت نهار رمضان لإعدادها مع طفلك.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص