شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب جلدية يكشف: الطقس البارد لا يجفف الجلد وممارساتك الخاطئة السبب والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد البعض خطأ أن الهواء البارد هو سبب جفاف الجسم وأمراض الجلد خلال فصل الشتاء، لكن تقول الدكتورة رضوى عراقى أخصائى الأمراض الجلدية بجامعة شبين الكوم، أن الممارسات اليومية الخاطئة، هي سبب المشكلات الجلدية الحقيقة التي نعانى منها جميعًا.

ممارسات يومية خاطئة

الكثير من الممارسات غير الصحية يطبقها البعض خلال فصل الشتاء، تكون سببًا في الإصابة بالمشكلات الجلدية، والإصابة بجفاف الجسم ككل، وأعراض الجفاف ليست جلدية فقط، فالأعراض الجلدية تظهر على شكل تشققات، وخشونة وتفاقم لأعراض الإكزيما والتينيا والصدفية والهرش والحكة والحساسية لمن يعانون منها بالفعل، أما الأعراض الجسدية لجفاف الجسم، فتكون بالشعور بالإعياء، اضطراب في الوعى، صعوبات تركيز وتذكر، ضعف المناعة والإعياء والشعور بالضعف العام.

وبعض الممارسات الخاطئة تسبب مشكلات الجلد، وجفافه في الطقس البارد:

- نسيان شرب المياه مطلقا في الشتاء، أحد أهم الممارسات الخطيرة التي تزيد جفاف الجسم وظهور الأعراض الإعيائية جلديا وجسديا

- نسيان ترطيب الجلد العميق، باستخدام مرطبات عالية التركيز، ومنزوعة العطور، الترطيب العميق يقى الجلد من تفاقم الأعراض الجلدية الحادة، وكذا يحمى من الإصابة بالمشكلات الجلدية من الأساس.

- غسيل اليدين بالمياه الدافئة والساخنة، أحد أهم الممارسات الخاطئة التي تسبب جفاف الجلد.

- زيادة طبقات الملابس مما يزيد من فرص الإصابة بحساسية الإحتكاك، ما يجعل الجلد عرضة للحساسية والتشقق وغيرها.

- الافراط في استخدام الصابون والمنظفات، مما يسبب حكة واضطرابات جلدية شديدة وتفاقم أعراض التشققات الجلدية.

عدم شرب السوائل وتناول الطعام السريع.

ممارسات صحية

- شرب الكثير من السوائل الصحية دون إضافة السكر.

- تناول الخضروات الورقية بشكل خاص، والفاكهة الغنية بالمياه.

- الشاي الأخضر واليانسون من الهام جدا تناولهما.

- غسيل الجسم واليدين بمياه أقرب للباردة، والاهتمام بالترطيب الشديد والعميق للجلد، وليس بالضرورة الترطيب عند الاستحمام فقط، بل الترطيب اليومى للجسم.