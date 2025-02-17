شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين د المفتاح الخفي لإنقاص الوزن.. كيف يساعد في حرق الدهون وبناء العضلات والان مع تفاصيل الخبر

يعد فيتامين د أحد أهم الفيتامينات التى يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام وعدد كبير من الوظائف الحيوية بالجسم.

ووفقًا لموقع medicinenet يعمل فيتامين د على زيادة كمية الكالسيوم التي تدخل إلى خلايا العضلات، كما أنه يزيد من التعبير عن الجينات التي تبني بروتين العضلات ويساعد على تجديد ألياف العضلات، كما يعمل فيتامين د على تنظيم مكونات خلايا العضلات التي تتحكم في الانقباضات.

كيف يساعد فيتامين د على حرق الدهون في الجسم؟

يساعد فيتامين د الجسم على حرق الدهون بدلاً من تخزينها من خلال التأثير على هرمونين قويين، الأول هو اللبتين، وهو الهرمون الذي يخبر دماغك بكمية الدهون المخزنة في جسمك، ينخفض هذا الهرمون بعد التدريبات المكثفة أو الصيام لفترات طويلة لأن مخازن الدهون في الجسم تتقلص.

بعدها يعتقد دماغك أنك تتضور جوعًا، مما يؤدي إلى الجوع وإبطاء عملية التمثيل الغذائي، ومع ذلك، عندما تكون مستويات اللبتين مرتفعة للغاية، يصبح دماغك مقاومًا لإشاراته، مما يؤدي إلى الجوع المستمر وتخزين المزيد من الدهون، يحسن فيتامين د حساسية هرمون اللبتين، مما يساعد دماغك على تنظيم جوعك بشكل أفضل.

الهرمون الثاني، وهو الميوستاتين، الذى يحد من نمو العضلات، ويعمل فيتامين د على تقليل الميوستاتين، مما يسمح للعضلات بالنمو بشكل أقوى وحرق المزيد من السعرات الحرارية، والحفاظ على معدل التمثيل الغذائي مرتفعًا وتخزين الدهون منخفضًا.

عندما تكون مستويات فيتامين د مثالية، يتحول جسمك بشكل طبيعي نحو بناء العضلات بدلاً من تخزين الدهون، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويجعل فقدان الوزن المستدام أسهل.