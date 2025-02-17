شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق علمية للتخلص من التوتر في 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

الإجهاد استجابة طبيعية للتحديات التي تتراوح من الإجهاد القصير الناتج عن ممارسة الرياضة إلى الإجهاد المزمن الناتج عن التعايش مع الصدمات، ويمكن لبعض استراتيجيات الحد من الإجهاد أن تساعد الشخص على التعامل مع مستويات الإجهاد لديه، فى هذا التقرير نتعرف على الاستراتيجيات التي تساعد في التخلص من الإجهاد والتوتر خلال 30 دقيقة أو أقل، بحسب موقع تايمز ناو.

في حين أن التوتر يؤدي إلى العديد من المشاكل الجسدية والنفسية، فإنه يمنحك أيضًا الفرصة للنمو وبناء المرونة. وفقًا للخبراء، فإنه يساعد عقلك على التعلم من التجربة حتى تتمكن من التعامل معها بشكل مختلف وأكثر كفاءة في المرة القادمة.

أولاً: عليك أن تعترف بما إذا كان تراكم التوتر لديك مرتبطًا بمشكلة طويلة الأمد. وإذا لم يكن مرتبطًا بأي شيء، فربما تكون علامة على أن عقلك وجسدك يحتاجان إلى استراحة."

ذكر موقع Healthline أنه إذا لاحظت نمطًا أكبر من التوتر خذ قسطًا أطول من الراحة أو تحدث مع متخصص للوصول إلى جذر المشكلة. يمكنك أيضًا تجربة هذه النصائح السريعة، والتي تساعد في جعل المشكلة تختفي على الفور. وتشمل هذه النصائح

تمارين التمدد

يقترح الخبراء أنه من المهم أخذ فترات راحة بين العمل، حتى عندما تكون مشغولاً للغاية أو في يوم مزدحم.

إذا كنت تقوم بعمل يتطلب الجلوس على مكتبك طوال اليوم، فلا يزال بإمكانك القيام بالتمدد من خلال الجلوس لمدة خمس دقائق دون تدخل أو أثناء القيام بمهام متعددة.

إلى جانب تحسين الأداء، يساعد التمدد أيضًا على تخفيف الانزعاج والألم أو الإصابات المرتبطة بالعمل.

مضغ العلكة

وفقًا للدراسات، إذا كنت تعاني من التوتر، يمكنك مضغ العلكة، مما يساعد على خفض مستويات القلق والتوتر في غضون عشر دقائق.

كما ذكرت مراجعة بحثية أن مضغ العلكة في الدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات يوفر مستوى صغيرًا من تخفيف التوتر.

قم بممارسة التنفس 4-7-8

إن طريقة التنفس 4-7-8 هي طريقة فعالة للغاية لمنح جسمك دفعة فورية من الأكسجين، مما يساعد على تقليل مستويات التوتر والقلق. وفقًا للخبراء، فإن التنفس العميق هو طريقة فعالة للغاية لتهدئة نفسك بمساعدة رئتيك. يمكنك ممارستها في أي وقت من اليوم، مرتين على الأقل لجني الفوائد السريعة.

للقيام بتنفس 4-7-8، يجب عليك: وضع طرف لسانك على سقف فمك. حافظ عليه هناك طوال الوقت. بعد ذلك، افصل شفتيك قليلاً وازفر بصوت صفير من خلال فمك. بعد ذلك، أغلق شفتيك ببطء، واستنشق بصمت من خلال أنفك، وعد حتى 4 في رأسك.

احبس أنفاسك لمدة سبع ثوان على الأقل ثم قم بالزفير مع صوت صفير.

مشروبا يقلل التوتر

إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة لخفض مستويات التوتر لديك، فما عليك سوى تحضير بعض الشاي، فهو أحد أكثر الطرق العلاجية التي تجعلك تشعر بالراحة على الفور. ووفقًا للأبحاث، فإن بعض النباتات الشائعة المستخدمة في علاج التوتر تشمل عشبة الأشواجاندا، والروديولا، واللافندر، وكلها تساعدك على الاسترخاء.

استنشاق الزيوت العطرية

يستخدم استنشاق الزيوت العطرية أو العلاج بالروائح أنواعًا مختلفة من الروائح لتحقيق التوازن بين الصحة البدنية والعاطفية والنفسية. ومن بين أقوى الزيوت العطرية التي تساعد في مكافحة التوتر ما يلي:

اللافندر

البابونج

اللبان

خشب الصندل

البرجموت أو الليمون العطري

تقول الدراسات أن البرجموت يساعد على تحسين نوعية النوم ويقلل بشكل كبير من الضغوط النفسية.

