طفح جلدى وغثيان: إليك أهم أعراض حمى الضنك لدى طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 07:24 صباحاً - تعد حمى الضنك من الأمراض المعدية والتي يسببها فيروس حمى الضنك الذي ينتشر عن طريق البعوض عبر مجرى الدم وفي حالات نادرة، يمكن أن يسبب هذا المرض المعدي حالات أكثر خطورة لدى الأطفال.

هناك ثلاثة أنواع من حمى الضنك، وهي حمى الضنك، وحمى الضنك النزفية (DHF)، ومتلازمة صدمة الضنك، ويمكن أن تختلف أعراض حمى الضنك النزفية لدى الأطفال حيث تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وغالبًا ما تكون مشابهة لأعراض أمراض أخرى، مثل الأنفلونزا.

لذلك، يعد التعرف على الأعراض المبكرة لحمى الضنك النزفية أمرًا مهمًا للغاية حتى يتمكن طفلك من الحصول على العلاج الطبي المناسب على الفور.

فيما يلي وفقًا لموقع "webmd" علامات إصابة طفلك بحمى الضنك النزفية التي يجب على الآباء الانتباه إليها.

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة

تظهر الحمى فجأة ويمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية - الصورة من موقع Freepik

تظهر أعراض الحمى فجأة ويمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، ويمكن أن تستمر أعراض الحمى عند الأطفال أيضًا لمدة 2-7 أيام. في كثير من الأحيان، تكون أعراض الحمى مصحوبة بقشعريرة.

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الصداع الشديد

يمكن أن يصاب طفلك بأعراض صداع شديد، خاصة في الجبهة وخلف العينين ويمكن أن يكون صداع الطفل حادًا، وغالبًا ما يزداد سوءًا عند تحريك العينين.

آلام العضلات والمفاصل

يمكن أن يكون الألم الشديد والألم في العضلات والمفاصل علامة على الإصابة بحمى الضنك النزفية لدى الأطفال، وفي المقابل فإن الألم الذي يشعر به الأطفال المصابون بحمى الضنك يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية، ويشار إليه غالبًا باسم "حمى العظام المكسورة".

الضعف والتعب

يمكن أن يكون التعب غير المعتاد وفقدان الطاقة من علامات حمى الضنك النزفية لدى الأطفال، فعند الإصابة بفيروس حمى الضنك، يحاول جهاز المناعة في الجسم محاربته. يمكن أن تسبب هذه الحالة التعب والشعور بالضعف؛ لأن طاقة الجسم تتركز على مكافحة العدوى.

الطفح الجلدي

يمكن أن يختلف ظهور الطفح الجلدي أو البقع الحمراء على الجلد لدى الأطفال المصابين بحمى الضنك النزفية، في الشكل والشدة وقد يظهر في مراحل مختلفة أثناء العدوى ويظهر هذا الطفح عادة في اليوم الثالث إلى الرابع بعد الحمى الأولى، وفي بعض الأحيان يمكن أن ينتشر الطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم.

الغثيان والقيء

قد يعاني الطفل من الغثيان والقيء المستمر عدة مرات بسبب الإصابة بحمى الضنك النزفية في الجسم، وعادة ما يحدث الألم؛ لأن فيروس حمى الضنك يؤثر على المعدة والأمعاء، وهو استجابة الجسم للعدوى.

نزيف خفيف

في الحالات الأكثر خطورة من حمى الضنك النزفية، قد تكون هناك علامات نزيف مثل نزيف الأنف، أو نزيف اللثة، أو الكدمات بسهولة وفي بعض الحالات، قد يكون هناك أيضًا دم في قيء الطفل أو برازه.

آلام وانتفاخ في المعدة

ألم المعدة من علامات حمى الضنك النزفية - الصورة من موقع AdobeStock

يعد ألم المعدة الحاد والمستمر سمة شائعة لحمى الضنك النزفية لدى الأطفال، وغالباً ما يصاحب هذا الألم شعور بالانتفاخ، والسبب هو أن فيروس حمى الضنك يمكن أن يسبب التهابات في المعدة والأمعاء، وقد يعطل هذا الالتهاب الوظيفة الطبيعية للجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى ظهور ألم المعدة الحاد والانتفاخ.

الجلد شاحب

في المرحلة المتأخرة من المرض، قد تظهر على الطفل علامات الصدمة، ويصبح جلد الطفل شاحبًا وباردًا ورطبًا؛ بسبب انخفاض ضغط الدم، وأيضاً انخفاض تدفق الدم إلى سطح الجلد، ويمكن أن يحدث هذا بسبب انخفاض حجم الدم؛ بسبب تسرب البلازما من الأوعية الدموية.

ومن المهم أن نتذكر أنه لن يعاني جميع الأطفال من كافة هذه الأعراض، ويمكن أن تختلف شدة الأعراض لكل طفل، وتتراوح فترة الحضانة للفيروس عادة من 4 إلى 10 أيام، وقد تصل إلى 14 يومًا.

مراحل حمى الضنك النزفية عند الأطفال

غالبًا ما يكون تشخيص خصائص حمى الضنك النزفية لدى الأطفال أكثر صعوبة لأنها قد تكون مشابهة لأمراض أخرى، مثل الأنفلونزا ولذلك فإن فهم مراحل هذا المرض تعد مهمة جداً لتوفير العلاج المناسب، ومنع حدوث مضاعفات خطيرة.

يمر الأطفال عادة بعدة مراحل من حمى الضنك النزفية، والتي تشمل ما يلي.

مرحلة الحمى: تستمر هذه المرحلة عادة من 2 إلى 7 أيام، وسيعاني الطفل من ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

تستمر هذه المرحلة عادة من 2 إلى 7 أيام، وسيعاني الطفل من ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية. المرحلة الحرجة: بعد مرحلة الحمى، ستنخفض درجة حرارة جسم الطفل إلى القيم الطبيعية أو دون الطبيعية. تستمر هذه المرحلة عادة من 24 إلى 48 ساعة. على الرغم من تراجع الحمى، إلا أن هذه هي المرحلة الأكثر خطورة لأنه يمكن أن يحدث تسرب البلازما وتراكم السوائل والنزيف.

بعد مرحلة الحمى، ستنخفض درجة حرارة جسم الطفل إلى القيم الطبيعية أو دون الطبيعية. تستمر هذه المرحلة عادة من 24 إلى 48 ساعة. على الرغم من تراجع الحمى، إلا أن هذه هي المرحلة الأكثر خطورة لأنه يمكن أن يحدث تسرب البلازما وتراكم السوائل والنزيف. مرحلة التعافي: إذا نجح الطفل في اجتياز المرحلة الحرجة دون حدوث مضاعفات خطيرة، فإنه سيدخل مرحلة التعافي. تتميز هذه المرحلة بتحسن عام في الحالة السريرية، مع عودة ضغط الدم إلى طبيعته وإدرار البول بشكل جيد.

التعامل مع أعراض حمى الضنك

إذا أصيب طفلك فجأة بحمى شديدة، أو ظهرت بقع حمراء، أو شعر بأوجاع وآلام، فيجب عليك اصطحاب طفلك إلى الطبيب على الفور؛ للقيام بعدد من الاختبارات، للتأكد مما إذا كانت هذه الخصائص تشير بالفعل إلى أعراض حمى الضنك النزفية لدى الأطفال أم لا.

لا يوجد علاج محدد يمكن القيام به لعلاج حمى الضنك النزفية، ولكن قد يصف الطبيب أدوية خافضة للحرارة لتقليل الحمى عند الأطفال.

للمساعدة في علاج خصائص حمى الضنك لدى الأطفال، يجب التأكد من حصول الطفل على قسط كافٍ من الراحة، وإعطاء الأطفال طعاماً مغذياً وسهل البلع والهضم، وكثيرًا من الماء أو السوائل لمنع الجفاف.

لا تستهيني بأعراض حمى الضنك النزفية لدى طفلك، ويجب الاهتمام دائمًا بنظافة البيئة المحيطة بالطفل وللدغات البعوض.

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