شكرا لقرائتكم خبر عن قلل من ألم قرحة المعدة بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعاني من قرحة المعدة، فاتباع بعض العادات الصحية التي تساعدك على تقليل الألم وتجنب تفاقم الحالة وأعراضها الشديدة.

ووفقًا لموقع healthline، سنتعرف علي بعض النصائح الفعالة في تقليل أعراض قرحة المعدة ومنها:

1. تجنب هذه الأطعمة

ابتعد عن الأطعمة الحارة، المقلية، والدسمة، لأنها قد تزيد من تهيج المعدة.

قلل من الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والليمون والبرتقال.

تجنب المشروبات الغازية والكافيين، لأنها تحفز إنتاج الحمض.

2. تناول وجبات صغيرة ومتكررة

تناول وجبات صغيرة على فترات منتظمة لتقليل الضغط على المعدة.

لا تترك معدتك فارغة لفترات طويلة، لأن ذلك قد يزيد من حموضة المعدة.

3. شرب الماء بكثرة

الماء يساعد في تخفيف حموضة المعدة، لكن تجنب شرب كميات كبيرة أثناء الأكل.

4. تجنب التدخين

التدخين يزيد من تهيج بطانة المعدة ويؤخران التئام القرحة.

5. تقليل التوتر والضغط النفسي

التوتر يزيد من إفراز الأحماض في المعدة، لذا حاول ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو المشي.

6. النوم بطريقة صحيحة

حاول النوم على الجانب الأيسر، فقد يساعد ذلك في تقليل ارتجاع الحمض.

تجنب الاستلقاء مباشرة بعد الأكل وانتظر ساعتين على الأقل قبل النوم.

7. استشر طبيبك بشأن الأدوية

بعض الأدوية مثل المسكنات قد تزيد من تهيج المعدة، لذا استشر طبيبك عن البدائل الآمنة.

تناول الأدوية الموصوفة بانتظام، مثل مضادات الحموضة أو مثبطات مضخة البروتون .

8. تناول الأطعمة المهدئة للمعدة

الزبادي، العسل، والشوفان من الأطعمة التي قد تساعد في تهدئة المعدة وتعزيز الشفاء.

وأكد التقرير ضرورة اتباع هذه النصائح حتي يمكن أن يساعد في تقليل الألم وتحسين حالتك، ولكن إذا استمر الألم، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتجنب أي مضاعفات.