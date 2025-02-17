شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع النصفي.. حيل بسيطة تساعدك في تخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

ألم الصداع النصفي لا يشبه أى صداع عادي، فوفقًا للخبراء، تؤدي هذه الحالة العصبية المعقدة إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، ويعرف كل من يعاني من الصداع النصفي مدى الألم الذي قد يسببه هذا المرض، ولكن الأصعب هو التخلص منه، وفقًا للخبراء، فإن الوقاية والتدخل المبكر عند الإصابة بالصداع النصفي أمران أساسيان للسيطرة على هذه الحالة، وبصرف النظر عن ذلك، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على منع تفاقم الصداع النصفي، بحسب موقع تايمز ناو.

الصداع النصفي.. حيل بسيطة تساعدك في تخفيف الألم الكمادات الباردة

تتمتع الكمادات الباردة بالقدرة على تخفيف أعراض الألم والالتهاب على الفور. ووفقًا للخبراء، فإن الكمادات الباردة لا تساعد فقط في تخفيف أعراض الصداع النصفي، بل إنها أيضًا تبقيها بعيدة لفترة طويلة.

يقول الأطباء إنه على الرغم من استخدام العلاج بالبرودة لعلاج الصداع النصفي لأكثر من 100 عام، إلا أن النظريات العلمية تشير إلى أن الضغط البارد يضيق الأوعية الدموية أو يبطئ الإشارات العصبية المعنية. ووفقًا للدراسات، فإن وضع أربطة ثلجية حول رقبتك أو استخدام أكياس الثلج عند بداية الألم يمكن أن يقلل من إدراك آلام الصداع النصفي. يجد العديد من الأشخاص أن وضع كيس ثلج على الرأس يوفر راحة مهدئة ومخدرة، خاصة إذا كان الصداع النصفي ناتجًا عن الشمس.

ترطيب الجسم

يعد شرب الماء من أهم الأشياء التي يجب القيام بها عند الإصابة بالصداع. حيث أن الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب كمية كافية من الماء قد يمنع أو يقلل من شدة نوبات الصداع النصفي.

يحتاج جسمك إلى كمية معينة من السوائل والمعادن ليعمل بأفضل ما يمكن. وعندما لا تعوض ما يكفي من السوائل والمعادن، يبدأ الجفاف ويؤدي إلى الصداع النصفي. ويقول الأطباء إن نقص السوائل يجعل أنسجة المخ تنكمش وتبتعد عن الجمجمة، مما يضع ضغطًا على الأعصاب.

أضف المزيد من أوميجا 3 والمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي

يحتاج أولئك الذين يعانون من مشكلة الصداع النصفي المستمرة إلى معرفة ما هو الخطأ في نظامهم الغذائي. وفقًا للدراسات، فإن زيادة تناول أوميجا 3 الغذائي يساعد بشكل كبير في تحسين أعراض نوبات الصداع النصفي وجودة الحياة.

يقول الخبراء إن المستويات المرتفعة من حمض إيكوسابنتينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك في الأسماك الدهنية، مثل السلمون والرنجة، والتي تحتوي أيضًا على حمض اللينوليك، تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بنوبات الصداع النصفي. وإذا كنت نباتيًا، فزد من تناولك للمكسرات وبذور الشيا.

كما يمكنك تعزيز نظامك الغذائي بالمغنيسيوم الذي يعمل على استرخاء الأعصاب والأوعية الدموية، ومن مصادره الغنية بذور اليقطين والكاجو والشوكولاتة الداكنة.

تجنب مسببات الصداع النصفي

من المهم التحدث إلى طبيبك بانتظام إذا كنت تعاني من الصداع النصفي. ومع ذلك، يقول الخبراء إن إحدى أفضل الطرق للتخلص منه هي تحديد وتجنب الأشياء التي تسبب الألم.

يوصي العديد من الأطباء مرضاهم الذين يعانون من الصداع النصفي بتسجيل ما تناولوه من طعام أو ما كانوا يفعلونه عندما أصيبوا بالصداع النصفي للبحث عن أنماط. كل شخص لديه محفزات مختلفة ويمكن أن تتراوح هذه المحفزات من أنماط النوم إلى بعض الأطعمة. حتى نقص الطعام وانخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب الصداع النصفي.

