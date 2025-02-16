شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى "نظافة النوم" .. وكيف تساهم فى تحسين صحتك والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج كل إنسان إلى الحصول على قدر كافٍ من النوم، ليس فقط من أجل الراحة وإستعادة النشاط، ولكن لأن النوم الجيد يساعد الجسم على "صيانة" نفسه، بما ينعكس بالإيجاب على الحالة الصحية بشكل عام.

نظافة النوم " Sleep hygiene"، هى ممارسة يومية مجموعة من الخطوات تساعد على النوم بشكل أفضل، وبحسب مقالة نشرها موقع "Harvard health publishing"، النوم الجيد لعدد ساعات كافية، يساعد الجسم على إصلاح نفسه، بما يشبه إجراء عملية صيانة لأجهزة الجسم، بما يعزز الجهاز المناعى والإدراك، بجانب التأثير الجيد على الحالة النفسية للشخص، بما يشير إلى ضرورة تلك الممارسة.

خطوات "نظافة النوم"

تختلف فترة النوم التي يحتاجها حسب العمر، ويمكن أن تتأثر بالظروف الصحية لكل شخص، لكن المهم هو الحصول على قدر كافى من النوم المريح، وفيما يلى عدد من الخطوات التى تساعد على "نظافة النوم"، والتى يجب أن تتم يوميا بشكل روتينى، وهى:

- غرفة النوم ليست غرفة معيشة وتستخدم للنوم فقط

- الحفاظ على جدول نوم ثابت يتراوح من سبع إلى تسع ساعات يوميا بالنسبة لمعظم البالغين

- النوم والإستيقاظ فى نفس الموعد يوميا حتى فى أيام العطلات

- تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل

- التقليل من الضوضاء والإضاءة

- الحفاظ على درجة حرارة الغرفة المناسبة لكل شخص

- الاحتفاظ بالأجهزة الإلكترونية وأي شيء مرتبط بالعمل في غرفة أخرى

- تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين بوقت متأخر

- تجنب التدخين قبل النوم لإحتواءه على مادة النيكوتين المنبهة

- فى حالة أخذ قيلولة يجب أن تكون بموعد مبكر لا يقترب من موعد النوم، ولمدة لا تزيد عن نصف ساعة

- يمكن ممارسة تمارين التمدد لأنها تساعد على الاسترخاء

نصائح تسهل من تطبيق روتين نظافة النوم

قد يبدو الأمر صعبًا وغير عملي فى البداية، خاصة مع كثرة المشاغل اليومية، لذلك تنصح المقالة بمراقبة الشخص لروتين يومه الحالى لمدة أسبوعين، لملاحظة موعد ذهابه للنوم واستيقاظه، وقت تناوله للعشاء ومدى استهلاكه للكافيين، ممارسته للرياضه ومدى استخدامه للأجهزة الإلكترونية، خاصة قت النوم، حيث أن تلك الملاحظات تساعد الشخص على تقييم مدى جودة نومه وتطبيق روتين نظافة النوم.