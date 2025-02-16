نصائح غذائية بعد جراحة السمنة للحفاظ على وزنك

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بعد الخضوع لجراحة السمنة يعد الحفاظ على فقدان الوزن أمر مهم ويتطلب تغييرات طويلة الأمد في نمط الحياة، بما في ذلك العادات الغذائية، ونظرًا لأن سعة معدتك قد انخفضت بشكل كبير، فيجب إدارة طريقة تناولك للطعام وما تأكله بعناية لضمان الشفاء السليم ومنع المضاعفات ودعم فقدان الوزن المستدام.

وفقًا لموقع "onlymyhealth إذا خضعت مؤخرًا لجراحة السمنة أو تخطط لذلك، فإليك نصائح غذائية أساسية لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح والحفاظ على تقدمك.

نصائح للحفاظ على وزنك بعد جراحة السمنة 1. اتبع نظامًا غذائيًا تدريجيًا

بعد الجراحة مباشرة، يحتاج جهازك الهضمي إلى بعض الوقت للتعافي والتكيف مع التغييرات، يتبع المرضى عادةً خطة نظام غذائي تدريجي:

النظام الغذائي السائل (أول أسبوع أو أسبوعين): يشمل المرق الصافي، والجيلاتين الخالي من السكر، ومشروبات البروتين، والشاي العشبي.

الأطعمة المهروسة (الأسابيع 3-4): الأطعمة اللينة مثل الخضروات المهروسة، والزبادي، والحساء المخلوط.

الأطعمة اللينة (الأسبوعان 5 و6): البيض المخفوق، والجبن القريش، والخضروات المطبوخة جيدًا.

النظام الغذائي المنتظم (بعد الأسبوع السادس): إعادة إدخال الأطعمة الصلبة تدريجيًا مع التركيز على التحكم في الحصص والوجبات المتوازنة.

2. إعطاء الأولوية لتناول البروتين

يعد البروتين ضروريًا للحفاظ على العضلات والتعافي ومنع سوء التغذية، استهدف 60-80 جرامًا من البروتين يوميًا من مصادر مثل:

اللحوم الخالية من الدهون (الدجاج والديك الرومي والأسماك)

البيض و بياض البيض

منتجات الألبان قليلة الدسم

البروتينات النباتية (التوفو والعدس والفاصوليا)

قد تكون مشروبات البروتين أو المكملات الغذائية ضرورية لتلبية الاحتياجات اليومية، وخاصة في مرحلة التعافي الأولية.

3. تناول وجبات صغيرة ومتكررة

نظرًا لأن سعة معدتك تقل بشكل كبير، فإن الوجبات الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى الشعور بعدم الراحة ومشاكل في الجهاز الهضمي وبدلاً من ذلك، اختر تناول 4-6 وجبات صغيرة على مدار اليوم، يساعد هذا على منع الإفراط في تناول الطعام، ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ويعزز الطاقة المستدامة.

4. امضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء

بعد الجراحة، يعالج جهازك الهضمي الطعام بشكل مختلف، مضغ الطعام جيدًا (20-30 مرة على الأقل لكل قضمة) وتناول الطعام ببطء يمنع حدوث مضاعفات مثل متلازمة الإغراق، والتي يمكن أن تسبب الغثيان والدوار والإسهال. خذ 20-30 دقيقة على الأقل لكل وجبة وتوقف عن الأكل بمجرد أن تشعر بالشبع.

5. حافظ على ترطيب جسمك ولكن تجنب الشرب أثناء تناول الوجبات

احرص على تناول (حوالي 2 لتر) من الماء يوميًا، ولكن تجنب شرب السوائل مع الوجبات يمكن أن يتسبب في امتلاء المعدة بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى عدم الراحة وعدم تناول كمية كافية من العناصر الغذائية. يُنصح بتجنب شرب المشروبات قبل 15 دقيقة من تناول الطعام وبعده بـ 30 دقيقة.

التزم بالمشروبات غير الغازية والخالية من السكر، مثل:

ماء

شاي الأعشاب

عصائر الفاكهة المخففة (باعتدال)

مرق صافي

6. تجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون

الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات يمكن أن تعيق فقدان الوزن وقد تسبب متلازمة الإغراق، وهي حالة حيث يتحرك الطعام بسرعة كبيرة عبر الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الغثيان والقيء والدوار، تجنب الأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة السكرية واللحوم عالية الدهون، بدلاً من ذلك، ركز على الخيارات الغنية بالعناصر الغذائية مثل الخضروات والحبوب الكاملة والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون.

7. راقب كمية الفيتامينات والمعادن التي تتناولها

بعد جراحة السمنة، قد يتأثر امتصاص العناصر الغذائية، مما يزيد من خطر الإصابة بنقص العناصر الغذائية. قد يوصي طبيبك بتناول المكملات الغذائية اليومية، بما في ذلك:

الفيتامينات المتعددة

الكالسيوم مع فيتامين د

الحديد (خاصة للنساء)

فيتامين ب12

حمض الفوليك

ستساعد فحوصات الدم المنتظمة في مراقبة المكملات وتعديلها حسب الحاجة.

8. تجنب الكحول والكافيين

يتم امتصاص الكحول بسرعة بعد الجراحة ويمكن أن يؤدي إلى التسمم بشكل أسرع من ذي قبل. كما يضيف سعرات حرارية غير ضرورية وقد يساهم في زيادة الوزن يمكن للكافيين الموجود في القهوة ومشروبات الطاقة أن يهيج بطانة المعدة ويؤدي إلى الجفاف، من الأفضل الحد من تناولهما أو تجنبهما.

9. مراقبة أنماط الأكل

كن حذرًا من عادات الأكل التي تؤدي إلى زيادة الوزن، مثل تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر أو تناول الطعام في الليل، تحديد أوقات منتظمة للوجبات وتجنب تناول الطعام بشراهة يمكن أن يساعد في الحفاظ على فقدان الوزن، إذا لاحظت أنماطًا مثل تناول الطعام في الليل، مرتبطة بزيادة الوزن، يجب المتابعة مع الطبيب.

10. حافظ على نشاطك

لا يكفي النظام الغذائي وحده للحفاظ على فقدان الوزن، قم بتضمين النشاط البدني المنتظم، مثل المشي، أو تمارين القوة، أو اليوجا، في روتينك اليومي، استشر طبيبك قبل البدء في ممارسة روتين التمارين الرياضية لضمان السلامة.

