شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. احذري هذا النوع من وسائل منع الحمل قد تسبب النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

وسائل منع الحمل الهرمونية وسيلة مريحة وفعالة لمنع الحمل لملايين النساء في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن مخاطرها الخفية قد تعرض حياة العديد من النساء للخطر، وقد وجدت دراسة جديدة أجراها علماء في الدنمارك أن بعض وسائل منع الحمل مثل الحلقة المهبلية، وحبوب الإستروجين والبروجستين، يمكن أن تزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية الإقفارية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا للظراسات فإن الإستروجين الموجود في حبوب منع الحمل والحقن يمكن أن تتسبب في تجلط الدم بشكل أسهل، ما قد يؤدي إلى نوبة قلبية إذا كانت الجلطة تمنع تدفق الدم إلى القلب، أو يمكن أن يسبب سكتة دماغية إذا كانت الجلطة تمنع تدفق الدم إلى الدماغ.

حاول علماء دنماركيون في دراسة نشرت في مجلة BMJ معرفة كيف تزيد وسائل منع الحمل الهرمونية مثل الحلقات المهبلية، والحقن، وحبوب الإستروجين والبروجستين، من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتمنع وسائل منع الحمل الهرمونية الحمل في المقام الأول عن طريق تثبيط التبويض، أي أنها تمنع المبايض من إطلاق البويضة، كما تعمل على زيادة سماكة مخاط عنق الرحم، مما يجعل من الصعب على الحيوانات المنوية الوصول إلى أي بويضة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل وسائل منع الحمل هذه على ترقيق بطانة الرحم، مما قد يقلل من احتمالية الحمل.

تفاصيل الدراسة

في الدراسة، تم أخذ سجلات الوصفات الطبية لأكثر من مليوني امرأة دنماركية تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا في الاعتبار، ولم يتم تضمين النساء اللاتي لديهن تاريخ من استخدام مضادات الذهان، والسرطان، وأمراض الكبد، وأمراض الكلى، ومتلازمة تكيس المبايض، وبطانة الرحم، وعلاج العقم، والعلاج الهرموني أو حالات أخرى.

بعد مراعاة عوامل مثل العمر والتعليم وارتفاع ضغط الدم والسكري، وجد الباحثون أن حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين والبروجستين، والمعروفة باسم حبوب منع الحمل، كانت مرتبطة بزيادة مضاعفة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية والنوبة القلبية.

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تمنع جلطة دموية أو لويحات تدفق الدم إلى المخ، ويمكن أن يتسبب هذا في تلف المخ أو الإعاقة أو الوفاة، إنها حالة طارئة تهدد الحياة، وهي النوع الأكثر شيوعًا من السكتة الدماغية، وبصرف النظر عن الحبوب، فقد ارتبطت وسائل منع الحمل الأخرى التي تحتوي على هرمون الاستروجين والبروجستين مثل الحلقة المهبلية أيضًا بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وقد وجد أن الحلقة المهبلية تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بمقدار 2.4 مرة وخطر الإصابة بالنوبة القلبية بمقدار 3.8 مرة.

وسائل منع الحمل الأكثر أمانًا

ولم تستبعد المنتجات التي تحتوي على البروجستين فقط، والتي تشمل حبوب منع الحمل الصغيرة والغرسات، من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى حد كبير، فقد وجد الباحثون أن اللولب الرحمي الذي يحتوي على البروجستين فقط هو وسيلة منع الحمل الوحيدة التي لا ترتبط بخطر أعلى، ومع ذلك، نظرًا لكونها دراسة مراقبة، فلا يمكنها التوصل إلى أي استنتاجات نهائية ويعتقد الباحثون أنه قد تكون هناك عوامل أخرى أيضًا قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لم يتم أخذها في الاعتبار.

وكتب الباحثون هذا الأسبوع في مجلة BMJ: "يجب على الأطباء تضمين المخاطر المحتملة في تقييمهم للفوائد والمخاطر عند وصف وسائل منع الحمل الهرمونية".

ويمكن أن تسبب وسائل منع الحمل الهرمونية أيضًا آثارًا جانبية أخرى مثل الغثيان والصداع وتغيرات المزاج وتقلبات الوزن، وقد يعاني بعض المستخدمين من نزيف غير منتظم أو ألم في الثدي، وفي حالات نادرة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو السكتة الدماغية أو النوبة القلبية، وخاصة في أولئك الذين يعانون من ظروف صحية أساسية.

تعتبر وسائل منع الحمل التي تحتوي على البروجستين فقط ، مثل حبوب منع الحمل الصغيرة، واللولب الهرموني، والغرسات، أكثر أمانًا لصحة القلب من حبوب منع الحمل المركبة، فيما لا تشكل الخيارات غير الهرمونية مثل اللولب النحاسي والطرق العازلة أي خطر على القلب والأوعية الدموية.