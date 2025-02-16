شكرا لقرائتكم خبر عن ليس ارتفاع الضغط فقط.. أضرار خطيرة يسببها الملح الزائد في الطعام والان مع تفاصيل الخبر

لا يسبب الملح ارتفاع ضغط الدم فقط، كما يعتقد البعض، بل إنه يسبب الكثير من الأضرار الأخرى، حسبما أكد تقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، وتابع التقرير أن إضافة الكثير من الملح إلى الطعام له الكثير من الأضرار الصحية.

أضرار الملح على الصحة العامة

يعتقد البعض خطئا والتي من بينها:

- أضرار تتعلق بزيادة خطر الإصابة بسرطانات المعدة، وهي دراسات ربطت بين مشاكل المعدة والملح.

- نتيجة الكثير من العوامل، منها العوامل الوراثية وعوامل أخرى كثيرة تجعل الملح قادرًا على رفع فرص الإصابة بالاورام.

- الكثير من الأضرار الصحية يسببه تناول الكثير من الملح، خاصة حصوات الكلى التي يمكن أن تتكون تدريجيًا لدى البعض الذين لديهم قابليّة لذلك نتيجة زيادة نسب الكالسيوم والأكزالات وحمض البوليك مما يتسبب في زيادة تكونها.

- كميات كبيرة من الملح تزيد من ارتفاع ضغط الدم دون شك، وكذلك الأشخاص الذين لديهم حساسية للملح بشكل خاص يعانون من ارتفاع حاد في ضغط الدم وزيادة حجم الأوردة التي تضغط على جدران الشرايين مما يجعل القلب يعمل أكثر من المعتاد للحفاظ على توافق الدم مما يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة قد تصل حد السكتات الدماغية وقصور القلب.

- احتباس الماء والانتفاخ أبرز الأضرار التي يسببها تناول الكثير من الملح، وكميات زائدة منه قد تؤدي إلى انتفاخات حادة في الجسم ومشاكل كبيرة مثل الإصابة بالوذمة التي تصيب القدمين والكاحلين واليدين بشكل خاص.

- العطش الشديد أحد أهم أضرار تناول الكثير من الملح، وهذا يعني أن الجسم يعاني من خلل في توازن المياه والصوديوم مما يرفع من ضغط الدم لتحقيق هذا التوازن، وبالتالي قد يصاب الإنسان بالجفاف نتيجة تناول الكثير من الملح.

- التبول السائد عن الحد مما يفقد الجسم الكالسيوم تدريجيًا، فيجعل الجسم عرضة لتجلط الدم، وينصح التقرير بضرورة تقليل نسب الملح في الطعام لتكون معدومة، وذلك للحفاظ على الصحة.

نصائح لتقليل الملح

يمكن تقليل الملح من خلال التركيز على الأطعمة والتذوق بدلًا من المصنعة، وتناول الطعام الصحي البدائي دون إضافة الملح الخام إليه، مع الاهتمام بالخضروات والفاكهة وشرب الكثير من المياه. إذا تناولت وجبة بها أملاح كثيرة.