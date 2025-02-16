شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من زيادة الوزن والألم في الأربعينيات.. جرب هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من العمر، تبدأ العديد من النساء في الشعور بالآلام وزيادة الوزن العنيدة، ووفقًا لتقرير موقع "NDTV"، فأن هذه المشكلات تنبع غالبًا من اختلال التوازن الهرموني، وخاصة هيمنة هرمون الاستروجين.

وفيما يلي بعض نصائحها الغذائية المهمة:

1. اشرب عصير الملفوف لدعم عملية التمثيل الغذائي لهرمون الاستروجين.

2. أضيفي بذور الكتان للحصول على الألياف وتوازن الهرمونات.

3. تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم لتخفيف الألم والالتهاب.

4. تجنب الوجبات الخفيفة المصنعة، ومنتجات الألبان، واللحوم الحمراء لتقليل الانتفاخ وعدم الراحة.

فيما يلي ملخص سريع للنقاط التي سلطت الضوء عليها:

1. راقب حجم حصتك وكمية السعرات الحرارية التي تتناولها

حتى الأطعمة الصحية مثل دقيق اللوز والسمن غنية بالسعرات الحرارية، إذا كنت تتناول كميات كبيرة منها، فقد تفسد جهودك.

2. الإفراط في تناول الأطعمة الصحية

تعتبر المكسرات والأفوكادو والجوز والتمر والزبيب والشوكولاتة الداكنة من الأطعمة الرائعة، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤثر على خسارة الوزن، الاعتدال هو المفتاح.

3. قم بتقييم صحة هرموناتك

يمكن لمشاكل مثل تباطؤ الغدة الدرقية (حتى بدون ظهورها في اختبارات الدم) أن تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك وتعيق فقدان الوزن.

4. الإجهاد المزمن

يؤدي التوتر إلى زيادة مستويات الكورتيزول، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في البطن، يعد التحكم في التوتر أمرًا بالغ الأهمية لفقدان الوزن بشكل أكثر فعالية.

5. إدارة صحة الأمعاء

تعتبر الأمعاء الصحية ضرورية لفقدان الوزن، يمكن أن يحدث التوازن الصحيح للميكروبات فرقًا كبيرًا، إذا لم ينجح أي شيء آخر، تقترح تجربة الصيام المتقطع.

