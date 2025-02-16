شكرا لقرائتكم خبر عن لعب الأطفال في مكان مفتوح يؤخر إصابتهم بـ"قصر النظر" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت السنوات الأخيرة تغيرات ملحوظة في سلوكيات الأطفال، وأصبح الجلوس ساعات طويلة أمام أجهزة التليفون المحمول وشاشات الكمبيوتر والتليفزيون، أكثر متعة لديهم من الألعاب التقليدية، سواء الفردية أو الجماعية.

ويعد قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات بمختلف أنواعها من أهم أسباب إصابة الأطفال بقصر النظر، ووفقًا لمقالة نشرها موقع "Health x change"، فإن إصابة الطفل بقصر النظر في وقت مبكر تزيد من إصابته بقصر النظر الشديد خلال المراحل اللاحقة من حياته، لأن درجة قصر النظر تتطور على مدار من 20 إلى 25 عامًا حتى تستقر.

اللعب في الأماكن المفتوحة يقى الطفل من "قصر النظر"

وبحسب المقالة يساعد لعب الأطفال في الأماكن المفتوحة، مثل الحدائق، يؤخر من ظهور قصر النظر عند الأطفال، خاصة في الفترات الصباحية، وذلك لأن الضوء الخارجى الساطع يساعد على تحفيز إطلاق الدوبامين في شبكية العين، مما يمنع استطالة العين، وبالتالي يساعد في إبقاء قصر النظر تحت السيطرة.

وتنصح المقالة أنه في حالة تواجد الطفل بمكان مشمس، بإرتداء نظارة شمسية، مع ضرورة أن يرتدى قبعة، ووضع كريم واقى من الشمس، كذلك شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.

نصائح لمنع تطور قصر النظر لدى الطفل المصاب به

في حالة وجود نسبة من قصر النظر بالفعل لدى الطفل، يوجد عدد من النصائح لمنع تطور الحالة، منها:

المتابعة المستمر لدى طبيب العيون لمراقبة تطور قصر النظر لدى الطفل

قصاء الطفل أوقات معتدلة فى القراءة والكتابة واستخدام الكمبيوتر وألعاب التليفون المحمول

أخذ الطفل فترات راحة متكررة للعين.

ارتداء النظارات الطبية وفقا لما تقتضيه الحاجة

ضوابط استخدام الطفل للتليفون المحمول

من الصعب منع الطفل من استخدام التليفون المحمول، لكن يجب وضع حدود للطفل لاستخدام هذه الأجهزة، وذلك من خلال:

إستخدام الطفل للتليفون المحمول 30 دقيقة فقط بالمرة الواحدة

تشجيع الطفل على المشاركة فى الأنشطة الخارجية، مثل المشاركة بلعبة جماعية

حصول الطفل على فترات راحة متكررة للعين كل 30 أو 40 دقيقة

التأكد من وضع الشاشات على مسافة كافية، لا تقل عن 30 سم للتليفون المحمول، و50 سم لشاشات التليفزيون

وجود إضاءة كافية في إضاءة الغرفة دون التسبب في أي وهج.