شكرا لقرائتكم خبر عن بريطاني يتلقى علاجا جديدا لاستعادة حاسة الشم بعد فقدانها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المملكة المتحدة فى إعطاء علاج جديد لفقدان حاسة الشم لأول مريض في بريطانيا، حيث اكتشف الباحثون أن إجراءً بسيطًا يمكن أن يساعد الناس على استعادة حاسة الشم بعد سنوات من فقدانها بسبب العدوى الفيروسية مثل كورونا، أو حتى بعد عقود من الزمن، بحسب ما نشرت جريدة الجاريان البريطانية.

كريسي كيلي هي أول مريضة في المملكة المتحدة تتلقى العلاج، والذي يتكون من حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) من دمها ، والتي يتم تحضيرها باستخدام جهاز الطرد المركزي لفصل الصفائح الدموية عن خلايا الدم الحمراء والبيضاء.

كان فقدان حاسة الشم أحد الأعراض المميزة لفيروس كورونا وبالنسبة لبعض الناس، كان بمثابة لعنة.

يستعيد معظم الناس حاسة الشم مع تلاشي العدوى، لكن البعض لا يتعافى أبدًا، وهذا يعني عدم القدرة على معرفة ما إذا كان الحليب فاسدًا، أو ما إذا كان هناك تسرب للغاز وغيرها من المواقف اليومية.

بالنسبة لضحايا فقدان حاسة الشم وشقيقه الأكثر قسوة، باروسميا، حيث تتحول الروائح العادية إلى رائحة كريهة من اللحم المتعفن أو مياه الصرف الصحي، هناك أمل جديد، حيث بدأ أول مريض في المملكة المتحدة تلقي العلاج هذا الشهر، ويأمل الأطباء أن يتم تعميم العملية بسهولة في جميع أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

"قالت كيلي: "من المدهش أن نتمكن من القول "هناك علاج"، لأنه كان ذلك غير وارد لسنوات، ومن المثير أن يُطلب مني أن نكون أول من يحصل عليه".

فقدت كيلي حاسة الشم بعد إصابتها بالتهاب الجيوب الأنفية في عام 2012، ووصفت فقدان حاسة الشم بأنه "مثل الحزن على فقدان شخص عزيز".

وبعد ثلاثة أشهر بدأت تعاني من هلوسات الروائح، وهي حالة تُعرف باسم "الشم الوهمي"، ثم أصيبت بحالة "الشم الكاذب".

كانت المساعدة الوحيدة التي استطاعت كيلي الحصول عليها هي البحث الذي اقترح أنها تستطيع إعادة تدريب حواسها عن طريق استنشاق الروائح المعروفة مثل القهوة . كانت الحالة غير معروفة إلى حد كبير لدرجة أن كيلي قررت إنشاء مؤسسة خيرية، AbScent ، لتقديم الدعم للمصابين الآخرين وصنع مجموعات أخرى لتدريب الشم.

كانت البروفيسور زارا باتيل، مديرة جراحة قاعدة الجمجمة بالمنظار في جامعة ستانفورد، تدرس فقدان حاسة الشم لبعض الوقت واكتشفت ورقة بحثية في علم الأعصاب تشير إلى أن البلازما الغنية بالصفائح الدموية قد تساعد في تجديد الأعصاب، وهذا السبب الذي يجعل كورونا يؤثر على حاسة الشم - حيث يرتبط فيروس كورونا بالخلايا المحيطة بالعصب الشمي في الجزء العلوي من الأنف.

وقالت باتيل لصحيفة "أوبزرفر ": "إن الطريقة التي يعمل بها الجهاز الشمي والعصب الشمي فريدة من نوعها في جميع الأعصاب القحفية الأخرى. لا يمتلك أي من الأعصاب القحفية الأخرى القدرة على التجدد، لكن العصب الشمي لديه القدرة على ذلك".

لذا، إذا كان بإمكان البلازما الغنية بالصفائح الدموية مساعدة العصب الشمي على التجدد، فقد يخفف ذلك من فقدان حاسة الشم.

وقد أجرت باتيل سلسلة من التجارب العشوائية - التي يسهل تجنيد المشاركين فيها بعد الإصابة بكورونا- ووجدت أن البلازما الغنية بالصفائح الدموية تعمل بشكل أفضل من العلاج الوهمي بعد ثلاثة أشهر وكان التأثير أعظم بعد 12 شهرًا. وفي إحدى الحالات، استعاد رجل يبلغ من العمر 73 عامًا حاسة الشم بعد 45 عامًا من فقدانها.

وقد أثار عمل باتيل إعجاب البروفيسور كلير هوبكنز، الرئيسة السابقة للجمعية البريطانية لطب الأنف وأستاذة طب الأنف في كينجز كوليدج لندن وكانت من أوائل الأشخاص الذين حددوا وجود صلة بين كورونا وفقدان حاسة الشم وكانت تبحث في علاجات أخرى مثل الستيرويدات.

وقالت هوبكنز: "لقد كنت مترددًا من قبل لأنني أعرف أن العديد من المرضى يائسون وسيحاولون أي شيء"، مشيرة إلى العلاجات الشعبية مثل حرق البرتقال التي لم تكن فعالة.