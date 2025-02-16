شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم يمكنه الكشف عن سرطان البنكرياس في 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت صحيفة daily mail البريطانية عن تمكن الباحثين من تطوير اختبار دم يمكنه اكتشاف العلامات المبكرة لأحد أخطر أنواع السرطان في 45 دقيقة فقط، وأثبت الاختبار الثوري قدرته على تشخيص سرطان البنكرياس حتى قبل ظهور الأعراض على المرضى، ويمكن أن يحسن معدلات البقاء على قيد الحياة لهذا المرض.

غالبًا ما يتم تشخيص سرطان البنكرياس في مرحلة متقدمة، عندما ينتشر السرطان وتصبح خيارات العلاج محدودة، وذلك لأن المرضى غالبًا لا يعانون من أي أعراض، أو قد تظهر عليهم علامات يمكن الخلط بينها وبين حالة أخرى.

الغثيان والإسهال والإمساك وعسر الهضم والألم في الجزء العلوي من البطن هي كلها أعراض شائعة لهذا المرض، وقد يؤدي أيضًا إلى تحول بياض العين والجلد إلى اللون الأصفر - المعروف باسم اليرقان - بالإضافة إلى فقدان الشهية وارتفاع درجة الحرارة والتعب.

الاختبار الجديد، الذي يطلق عليه اسم PAC-MANN، أو المستشعر المغناطيسي النانوي المنشط بالبروتياز، قد يغير هذا الأمر، فهو يبحث عن بروتينات محددة موجودة في دم الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس في مرحلة مبكرة.

وجدت دراسة أميركية حديثة أن الاختبار دقيق بنسبة 85% عند استخدامه إلى جانب الاختبارات الحالية، كما يمكنه تتبع مدى نجاح العلاج من خلال تحليل ما إذا كان عدد هذه البروتينات يتزايد أم يتناقص.

قال الدكتور جاريد فيشر، خبير السرطان بجامعة أوريجون للصحة والعلوم ومؤلف الدراسة: "المشكلة مع سرطان البنكرياس هي أننا غالبًا ما نكتشفه في وقت متأخر للغاية، واضاف هدفنا من خلال اختبار PAC-MANN هو تزويد الأطباء بأداة يمكنها اكتشاف المرض في وقت مبكر جدًا، عندما تكون خيارات العلاج متاحة أكثر وتكون هناك فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة."

"في حالة الإصابة بسرطان البنكرياس، فإننا غالبًا ما نكتشفه في وقت متأخر للغاية.