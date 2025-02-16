شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الأطعمة في الأطباق البلاستيكية تزيد من مشاكل القلب والان مع تفاصيل الخبر

نشرت دراسة حديثة في مجلة Sciencedirect أثبتت أنه قد يكون تناول الطعام من حاويات بلاستيكية للوجبات الجاهزة مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بقصور القلب الاحتقاني، ويعتقد الباحثون أن ذلك يرجع إلى تغييرات في ميكروبيوم الأمعاء تؤدي إلى الالتهاب.

ووفقًا لموقع hindustantimes الذي قام بنشر الدراسة، ووفقًا للباحثين، يمكن أن تتسرب المواد البلاستيكية الدقيقة من حاويات الطعام إلى طعامنا وتجد طريقها في النهاية إلى أمعائنا، ويمكن أن يتسبب هذا في تلف جسدي لبطانة الأمعاء، ونتيجة لذلك، يمكن أن تدخل الجزيئات الضارة إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى استجابة التهابية يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز الدوري وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المزيد عن الدراسة

استخدم الباحثون نهجًا من جزأين، أولاً، قاموا بالتحقيق في تكرار تناول أكثر من 3000 شخص للطعام من حاويات بلاستيكية للوجبات الجاهزة وما إذا كانوا يعانون من أمراض القلب، ثم قاموا بتعريض الفئران لمواد كيميائية بلاستيكية في الماء المغلي وسكبها في حاويات الوجبات الجاهزة لاستخراج المواد الكيميائية.

وكتب الباحثون: "كشفت البيانات أن التعرض المتكرر للمواد البلاستيكية يرتبط بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بقصور القلب الاحتقاني".

وفي حين لم يتحقق الباحثون في الدراسة الجديدة من المواد الكيميائية المحددة التي تتسرب من البلاستيك، فقد لاحظوا الارتباط بين المركبات البلاستيكية الشائعة وأمراض القلب، ورابط سابق بين ميكروبيوم الأمعاء وأمراض القلب.

ماذا يمكنك أن تفعل للحماية؟

إذن، ما الذي يمكننا فعله لتقليل تعرضنا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في عبوات الطعام؟ إليك بعض النصائح:

- اختر الحاويات الزجاجية أو المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فعندما يكون ذلك ممكنًا، اختر الحاويات المصنوعة من مواد غير بلاستيكية.

- تجنب تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية، فيمكن أن يؤدي تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية إلى تسرب المزيد من المواد البلاستيكية الدقيقة إلى الطعام.

- اختر المطاعم التي تستخدم حاويات صديقة للبيئة: ادعم المطاعم التي تعطي الأولوية للاستدامة وتستخدم حاويات قابلة للتحلل أو غير بلاستيكية.