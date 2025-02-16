صحة ورشاقة

طرق فعالة للوقاية من أمراض القلب

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shimaa mohamed 0 تبليغ

طرق فعالة للوقاية من أمراض القلب

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تُعد أمراض القلب من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، لكن الوقاية منها ممكنة عبر اتباع نمط حياة صحي يحافظ على صحة القلب ويقلل من عوامل الخطر.

النظام الغذائي المتوازن يلعب دورًا أساسيًا في تقليل خطر الإصابة، حيث يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، والحد من استهلاك الدهون المشبعة والسكريات المضافة. يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات الكوليسترول وضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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