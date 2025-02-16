طرق فعالة للوقاية من أمراض القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تُعد أمراض القلب من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، لكن الوقاية منها ممكنة عبر اتباع نمط حياة صحي يحافظ على صحة القلب ويقلل من عوامل الخطر.

النظام الغذائي المتوازن يلعب دورًا أساسيًا في تقليل خطر الإصابة، حيث يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، والحد من استهلاك الدهون المشبعة والسكريات المضافة. يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات الكوليسترول وضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية.

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