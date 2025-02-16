شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك برد.. هل مشروبات الكافيين تؤثر على العلاجات؟ والان مع تفاصيل الخبر

هناك بعض التساؤلات حول مدى تأثير المشروبات التي تحتوي على الكافيين عند أخذ علاجات الأنفلونزا أو البرد، ويجيب عن ذلك الدكتور محمد إبراهيم شريف استشاري الصدرية فى كلية طب أسيوط، مؤكدا أنها تؤثر سلباً بالفعل.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم شريف أن مشروبات الكافيين مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية قد تؤثر على بعض علاجات البرد بعدة طرق، ومنها:

1. التأثير على الامتصاص الدواء والاستفادة منه، والسبب يرجع إلى أن الكافيين قد يقلل من امتصاص بعض الأدوية، مثل بعض المضادات الحيوية أو مضادات الاحتقان.



2. زيادة الجفاف ؛ فالكافيين مدر للبول، ما قد يزيد من فقدان السوائل ويؤثر سلبًا على الترطيب، وهو أمر مهم أثناء نزلات البرد.



3. التفاعل مع أدوية البرد لأن بعض أدوية البرد تحتوي على مكونات منبهة مثل "السودوإيفيدرين"، ومع الكافيين، قد يزيد ذلك من سرعة ضربات القلب أو يسبب الأرق.



4. التأثير على الراحة والنوم، فتعد الراحة ضرورية للشفاء من نزلات البرد، لكن الكافيين قد يعوق النوم العميق، مما قد يؤخر التعافي.

ونصح استشاري الصدرية بالاكثار من السؤال الدافئة كالينسون والكراوية والبابونج والكركم وبالطبع الماء، ويفضل تقليل استهلاك الكافيين أثناء المرض، والتركيز على شرب السوائل الدافئة مثل الأعشاب والليمون بالعسل لتحسين الحالة الصحية.