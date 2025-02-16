شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا نأكل بعد الإصابة بعدوى المعدة؟.. نصائح فعالة للتعافى والان مع تفاصيل الخبر

كلنا قد نتعرض لحالة من التسمم الغذائي أو بعدوى في المعدة، وبمجرد أن يتم شفاؤك منها قد لا تكون قادرًا حتى على ارتشاف القليل من المياه، فالمعدة تظل حساسة وغير مستقرة، ولذا يجب عليك معرفة ما تاكله وما يجب أن تتجنبه بعد هذه الأنواع من العدوى.

نصائح بعد الإصابة بأدوار عدوى المعدة

نصح تقرير نشر فى موقع houstonmethodist بضرورة البُعد في البداية عن كل الأطعمة التالية:

- الأطعمة الدهنية والأطعمة الحارة والأطعمة المقلية والغنية بالتوابل أو ذات رائحة نفاذة.

- الأطعمة المالحة أو المدخنة أو المصنعة، لأن هذه الأطعمة تزيد من تهيج المعدة المتهيجة بالفعل التي لم تهدأ بعد، كما أنها تزيد من فرص الإصابة بالقيء والإسهال واستمراره.

عادةً ما بعد أسبوع من شفاء الأعراض الخاصة بالتسمم الغذائي أو عدوى المعدة مثل القيء والغثيان والإسهال وحرقة المعدة والتهابها، فضلاً عن انعدام الشهية التام، يصبح بعد أسبوع من تمام الشفاء الشخص قادرًا على تناول بعض الأطعمة الخفيفة.

قائمة أكلات ابتعد عنها.. وأخرى احرص عليها

فيما ذكر التقرير مجموعة من النصائح التي يمكنها أن تفيدك بعد أدوار عدوى المعدة والتسمم:

- رقائق الثلج: في الساعات الأولى من الشفاء يمكن أن تتناول رقائق خفيفة جداً من الثلج.

- السوائل: بمجرد أن تتمكن من تناول نص قطعة ثلج وتتمكن من التأكد من أنك لا تعاني من غثيان أو قيء، يجب أن تتجه إلى السوائل التي لا تحتوي على بعض السعرات الحرارية التي توجد هذه المشكلة المعوية لتصبح جاهزة لتناول الأطعمة الصلبة بعد ذلك.

- تجنب المشروبات الغازية: التي تعتقد خطأ أنها تهدئ الأمعاء، فهذه المشروبات تزيد الأمعاء سوءاً وازعاج من فرص الغثيان والقيء.

- الأطعمة الخفيفة: بعد مرور ست ساعات يمكنك البدء بتناول الموز والتفاح والخبز المحمص.

- المشروبات الصحية: مثل اليانسون والبابونج والنعناع وغيرها.

- الفاكهة الصحية: وليست كلها، بعض أنواع الفاكهة تكون خفيفة على المعدة ويمكن الاستفادة منها في تلك الحالة.

- القليل جداً من البروتين المسلوق: البروتين المسلوق مثل قطعة صغيرة جداً من الدجاج أو اللحم يمكنها أن تعزز حركة المعدة دون الإضرار بالمريض أو بحالات أمعائه.

- تناول الخضراوات الصحية: حاول تناول الخضراوات الصحية البسيطة التي تساعد معدتك على الهضم وليس العكس.

فيما ذكر التقرير مجموعة من الأكلات التي يجب تجنبها على الإطلاق:

- الأكلات الحارة والحادة والغنية بالتوابل.

- الأطعمة السكرية الغنية بالسكر والتي تضعف من عملية التمثيل الغذائي في المعدة.

- ابتعد عن الأطعمة المعالجة والمصنعة، وكذلك الأطعمة الغنية بالدهن لأنها صعبة الهضم وتؤثر على سلامة الهضم.