شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الحساسية والطفح الجلدى بزيوت طبيعية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

الحساسية الجلدية لها الكثير من الأسباب التي لا يمكن حصرها أبدا، فقد تنتج الحساسية عن الاحتكاك، على سبيل المثال الملابس الصناعية بالجلد، خاصة في الشتاء، أو نتيجة تناول طعام يسبب الحساسية، أو التعرض لأي نوع من المهيجات مثل الغبار والأتربة والياف الحيوانات أو حبوب اللقاح في المواسم الخاصة بها.

ووفقًا لتقرير نشره في موقع wyndly، فهناك الكثير من المكملات الطبيعية والزيوت الطبيعية التي تقلل من الشعور بالحكة والطفح الجلدي يمكن استخدامها بطرق مختلفة، وذلك لتخفيف حدة هذا الطفح الجلدي، فالزيوت الطبيعية تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية، فضلاً عن أن بعضها يحتوي على مضادات للهيستامين كذلك، تعتبر مكملة لأدوية الحساسية ومساعدة لها على التخلص من أعراض الحساسية الجلدية والحساسية بشكل عام.

زيت النعناع

أحد أهم الزيوت الطبيعية التي تعمل على إزالة الحساسية والتخلص من خاصة حساسيات الجيوب الأنفية، إلا أنه يحتوي أيضًا على خصائص يمكن تطبيقها على الجلد لتخلص من حكة الجلد.

زيت الليمون

أحد أهم الزيوت الطبيعية التي تقلل الالتهابات وتساعد على تحسين حالة الجلد والتخلص من الحالات التي يمكن أن تسبب بقع حمراء أو التهابات وتورمات على سطح الجلد، ولكن ينصح بعدم وضعه ثم التعرض للشمس مباشرة. فيجب وضعه ليلا على الجلد.

زيت اللافندر

أحد أهم وأشهر الزيوت الطبيعية المهدئة للجسم والمهدئة لنفسية أيضا، كما أنه يقلل التهابات الناتجة عن الحساسية نظرا لغناه بمضادات الهيستامين، فتقلل الشعور بالعطاس والحكة والاحتقان والتهاب الجلد وتورمه والطفح الجلدي عليه، ويفضل أن يوضع ليلا على الجسم.

زيت شجرة الشاي

أحد أهم الزيوت الطبيعية التي تحتوي على مضادات للميكروبات والجراثيم والفطريات والعدوى الجلدية، وبالتالي فهو يخفف من الالتهابات والحكة الجلدية والحساسية الجلدية أيضًا.

كيفية استخدامها

يفضل استخدام هذه الزيوت من خلال إضافتها إلى زيوت أخرى تخفف من حدتها، مثل الزيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، ودهانها على الجسم بكميات محدودة.