شكرا لقرائتكم خبر عن مارسها يوميًا.. 8 تمارين تخفض الكوليسترول بشكل طبيعى وتطرد السموم من جسمك والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو مصدر قلق متزايد لكثير من الناس، لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية، وعلى مستوى العالم، تشير التقديرات إلى أن ارتفاع نسبة الكوليسترول تسبب في وفاة 2.6 مليون شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وفي حين يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا، فإن ممارسة الرياضة مهمة بنفس القدر في إدارة مستويات الكوليسترول والحفاظ على الجسم خاليًا من السموم، وتساعد الحركة المنتظمة في تعزيز التمثيل الغذائي وتحسين الدورة الدموية وطرد المواد الضارة، فإذا كنت تبحث عن تمارين بسيطة لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي وإزالة السموم من جسمك، فإليك 8 خيارات فعالة يمكنك تضمينها في روتينك اليومى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

المشي السريع

المشي هو أحد أسهل التمارين وأكثرها فعالية لخفض الكوليسترول السيئ (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، ويساعد المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا على تحسين صحة القلب وحرق الدهون وتحفيز الجهاز الليمفاوي، مما يساعد في إزالة السموم. امشِ بسرعة معتدلة إلى سريعة وحافظ على وضعية جيدة للحصول على أفضل الفوائد.

القفز بالحبل

القفز بالحبل هو تمرين رياضي ممتع ومكثف للقلب يعمل على تحسين الدورة الدموية وحرق السعرات الحرارية وتعزيز وظائف الرئة، كما أنه يزيد من التعرق، مما يساعد على إزالة السموم من الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فهو يقوي القلب ويحافظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة، ابدأ بجلسات قصيرة (5-10 دقائق) وزد مدتها تدريجيًا.

ركوب الدراجات

إن ركوب الدراجات له تأثير رائع على صحة القلب من خلال خفض نسبة الكوليسترول السيئ وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد، كما أنه يساعد على تحسين الهضم ويدعم وظائف الكلى، التي تلعب دورًا رئيسيًا في إزالة السموم من الجسم، حاول ركوب الدراجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل يوميًا، سواء في الهواء الطلق أو على دراجة ثابتة.

السباحة

تساعد السباحة على تنشيط الجسم بالكامل، وتحسين تدفق الدم، وتقليل التوتر، وهي العوامل التي تساهم في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول، كما أنها تعزز التنفس العميق، مما يعزز سعة الرئة ويزود الدم بالأكسجين، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم، حتى 20 دقيقة من السباحة عدة مرات في الأسبوع يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

اليوجا

تساعد بعض وضعيات اليوجا على تحفيز عملية الهضم وتحسين وظائف الكبد وتنظيم مستويات الكوليسترول، كما تعمل وضعيات الالتواء وتمارين التنفس العميق على دعم عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم من خلال تحسين الدورة الدموية، جرب وضعية الكوبرا ووضعية الجسر وتمارين التنفس (براناياما) للحصول على أفضل النتائج.

تدريب القوة

يمكن أن يساعد رفع الأثقال أو ممارسة تمارين وزن الجسم مثل القرفصاء والقفز والضغط على خفض نسبة الكوليسترول السيئ وزيادة كتلة العضلات، وتعمل العضلات القوية على تحسين عملية التمثيل الغذائي، مما يسمح للجسم بمعالجة الدهون بكفاءة أكبر وتقليل تراكم السموم، استهدف تدريب القوة 3-4 مرات على الأقل في الأسبوع.

الرقص

الرقص هو تمرين ممتاز للقلب والأوعية الدموية، فهو يحافظ على صحة القلب، ويحرق الدهون، ويعزز التعرق، وهو أحد طرق إزالة السموم الطبيعية في الجسم، كما أنه يساعد على تقليل التوتر، الذي يرتبط بارتفاع نسبة الكوليسترول، اختر أنماط الرقص عالية الطاقة مثل الزومبا، أو التمارين الرياضية، أو الرقص الحر للحصول على أقصى استفادة.

التنفس العميق والتمدد

تساعد تمارين التنفس مثل التنفس الحجابي العميق وتمارين التمدد مثل تمارين البيلاتس على تعزيز تدفق الأكسجين وتحسين الهضم والمساعدة في إزالة السموم من الجسم، كما يعمل التنفس المتحكم فيه على تقليل التوتر، وهو أمر مهم للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، اقضِ 10 دقائق على الأقل في الصباح في ممارسة التنفس العميق والتمدد الخفيف.