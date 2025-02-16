شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعد الأوميجا 3 أفضل الدهون والأحماض لصحتك؟.. اعرف مصادرها والان مع تفاصيل الخبر

لا شك أن الجسم يحتاج إلى الدهون، ولكن ليست كل الدهون صحية على الإطلاق، بل إن هناك دهونا مشبعة ومتحولة خطيرة على الجسم وتسبب له ترسيبا للكوليسترول ومشكلات قلبية كثيرة.

أما أنواع الدهون الصحية، فتلك التي يجب أن تكون دهون غير مشبعة ومتعددة، وذلك لأن لها فوائد صحية وحصة يومية يجب أن يحصل عليها الجسم لتكامل عمله وحماية القلب من المشكلات المرضية، فضلاً عن تعزيز الطاقة والقوة والصحة العقلية أيضًا.

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلب جايد الطبي، فإن أفضل أنواع الدهون غير المتحولة ولا المشبعة تكمن في أوميجا 3، ذلك الحمض الهام الصحي الأفضل على الإطلاق لصحة الجسم.

أحماض أوميجا 3 ليست حمضا واحدا فقط، بل إن لها أشكالا وأنواعا متعددة، منها النباتي والحيواني، تنحصر بين أحماض الفا لينوليك، دوكوساهيكسانويك، وغيرها الكثير من الأشكال.

فوائد أوميغا 3 للجسم والصحة

أظهرت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي يحتوي على أوميجا 3 بنسب عالية نباتية أو حيوانية له الكثير من الفوائد، منها:

- الوقاية من الاكتئاب

- الوقاية من فرط الحركة ونقص الانتباه

- الوقاية من اضطراب ثنائي القطب

- حماية الصحة العقلية والوقاية من فقدان الذاكرة

- الحماية من الزهايمر أو الخرف

- تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب

- تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية

- تقليل فرص الإصابة بالسرطانات والأورام المختلفة

- تقليل فرص الإصابة بالأم الالتهابات الجسدية المختلفة

- تخفيف أعراض أو تقليل فرص الإصابة قبل التهابات المفاصل المختلفة

- تعزيز فرص الحمل الصحي لدى النساء

مصادر نباتية فعالة لحمض أوميغا 3

توجد أوميجا 3 وأحماضها النباتية في

- المايونيز الطبيعي

- زيت الكانولا

- فول الصويا

- بذور الكتان وزيوتها

- الجوز

- فول الصويا كميات صغيرة من البيض

- الفاصوليا

مصادر حيوانية لأوميجا 3

تتركز أوميجا 3 وبشكل كبير في الأسماك بأنواعها المختلفة، ولعل أهم هذه الأنواع:

- سمك الأنشوجة

- سمك السردين

- سمك السلمون

- التونة

- بلح البحر

- المحار

- سمك الهلبوت

- سمك المملح بأنواعه

مكملات أوميغا 3

تلك النوعيات من المكملات هي المصدر الدوائي لأوميجا 3 إذا كان النظام الغذائي لا يدعم الأحماض بشكل كبير، فلابد من تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على تلك الأحماض وزيت السمك. اسأل طبيبك عن النوعية الجيدة من مكملات أوميجا 3 والتي تحتوي على الأحماض.

نصائح عند تناول أوميغا 3

نصح التقرير ببعض النصائح الهامة المصاحبة لتناول أوميجا 3:

- حاول الحد من تناول الدهون المشبعة واستبدل اللحوم الحمراء بالمكسرات والفاصوليا والدواجن والأسماك

- تخلص من منتجات الألبان كاملة الدسم وتستبدل بالمنتجات الأقل دهون

- اطهي أطعمتك بزيت الزيتون الغني بأوميجا 3 بدلا من السمن

- اتبع النظام الغذائي المتوسطي لضمان الحصول على الدهون الصحية