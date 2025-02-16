شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: انقطاع الطمث المبكر يزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

انقطاع الطمث هى عملية بيولوجية طبيعية وتحدث عادة في سن 51-52 عامًا، وإذا حدث قبل سن 45 عامًا، فإنه يُعرف باسم انقطاع الطمث المبكر، وإذا حدث قبل سن 40 عامًا، فإنه يُعرف باسم فشل المبايض المبكر، ويؤدي انقطاع الطمث المبكر إلى انخفاض مفاجئ في هرمونين أنثويين مهمين يسمى الإستروجين والبروجسترون قبل المستوى المتوقع في الجسم بكثير، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

انقطع الطمث المبكر يترتب عليه فقدان هرمون الأستروجين مبكرًا، وهذا بدوره يؤدى إلى اضطراب الاستجابات المناعية ويزيد من قابلية الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وقد لوحظ وجود علاقة بين انقطاع الطمث المبكر والتهاب المفاصل الروماتويدي السلبي المصلي، وهو شكل أخف من المرض، حيث تتغير الآليات الخلوية بسبب اختلال التوازن الهرموني في انقطاع الطمث المبكر، مما قد ينشط ردود الفعل المناعية الذاتية والعمليات الالتهابية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل عملية انقطاع الطمث على تغيير الاتصال بين الدماغ والمبايض، وفي حالة فشل المبايض المبكر، يحدث هذا في وقت مبكر بكثير.

ومن المثير للاهتمام أن هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين هاتين الحالتين، حيث تكون النساء المصابات بانقطاع الطمث المبكر أكثر عُرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وغالبًا ما تبلغ النساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث المبكر عن أعراض تشمل آلام المفاصل وإرهاق العضلات وآلام الجسم، والتي قد تحاكي التهاب المفاصل الروماتويدي، وبالتالي تشكل تحديات في التشخيص والإدارة.

وينصح الأطباء بشدة بالعلاج الهرموني المماثل بسبب مخاطر انقطاع الطمث المبكر، وهو علاج يستخدم مدى الحياة، والذي يُطلق عليه العلاج الهرموني البديل، حيث تُظهر الدراسات العلمية أن العلاج الهرموني المماثل يحافظ على توازن الهرمونات مما يقلل من احتمالات الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والمضاعفات الأخرى الناجمة عن نقص هرمون الإستروجين لدى النساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث المبكر والذى يحدث قبل سن انقطاع الطمث الطبيعي الذي يقع في غضون 51 إلى 52 عامًا.

ونُشرت دراسة ذات صلة في المجلة الطبية البريطانية في يناير 2024 من قبل جمعية انقطاع الطمث البريطانية، تشير إلى أن النساء اللاتي بلغن سن اليأس بعد 14 عامًا وعانين من انقطاع الطمث قبل سن 45 عامًا معرضات لخطر متزايد للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ويؤكد هذا التقرير على الملاحظة اليقظة فيما يتعلق بالصحة الهرمونية للنظر في العلاج الهرموني الموجه للنساء المعرضات للخطر.