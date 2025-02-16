شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عبارات تؤذى طفلك نفسيا وتؤثر على سلوكه.. توقف عن قولها والان مع تفاصيل الخبر

كلامنا وحديثنا الموجه لأطفالنا يؤثر في نفسيتهم وسلوكياتهم وعقلهم أكثر مما نعتقد، تلك الجمل العابرة، قد تساعدنا في صنع شخص قوي واثق في نفسه، أو قد تتسبب في اهتزازه النفسى.

وفقا لتقرير نشر في موقع "فيزيكال توداى" المعنى بالصحة النفسية والعقلية، فإن العبارات التي تخرج من أفواه الأبوين قد تشكل نفسية الطفل وعقليته، تؤثر في تجربة الطفل التربوية، وقد تؤثر بالسلب على سلوكياته أيضا، قد تجعله غير واثق في نفسه، يعانى اضطراب رؤية الذات، التوتر والقلق النفسى، ومن بين هذه العبارات التي يجب تجنبها:

المقارنات

كل ما يقال للمقارنة بين طفلك وطفل آخر، فالمنافسة غير صحية في هذا التوقيت، وتهز ثقة الطفل في نفسه.

استخدام عبارة مطلقة

"أنت دوما تخفق في فعل هذا الشىء" الحكم المطلق على الأطفال في كل التوقيتات، يخلف طفلا مهتز ومحبط، تهتز ثقته في قدرته على التغير بين الحين والآخر.

عدم تقديم الدعم عند وصف خيبة الأمل في فعل ما

"اعتقدت أنك سوف تفعل ذلك" دون إكمال الجملة بكلمات تدعيم أو تعاطف أو تشجيع على التغير.

تجاهل مشاعر طفلك

تجاهل حزنه أو قلقه، يشعر حينها الطفل بالندم، وكبت المشاعر، ويؤثر بالسلب على ذكائه العاطفى والاجتماعى والنفسى.

تصنيف الطفل على أنه طفل سلبى

مثلا "أنت غير نشيط"، هذا التعميم ووصفه بهذا الشكل يشوه صورة الطفل الذاتية، وحد من دوافعه، ويصعب شعوره بالمسئولية ويؤثر على نفسيته بالسلب.

عبارات قاسية وقت الغضب

العبارات القاسية في صف أو وجود الطفل، أمر في غاية الخطر، يشعره بمشاعر سلبية، وانخفاض احترام الذات ويشعر بمشاعر الرفض التام.