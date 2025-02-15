شكرا لقرائتكم خبر عن ما تتقلش في العشا.. الأكل الدسم يحرمك من النوم الهادئ والان مع تفاصيل الخبر

تناول الطعام قبل النوم من العادات التي يجب عليك التوقف عنها، لأن الحصول على نوم هادئ عميق لا استقطاعات أو استيقاظ مفاجئ فيه أمر في غاية الأهمية للتمتع بصحة جيدة والابتعاد عن كل الاضطرابات الجسدية والنفسية التي قد تخلفها اضطرابات النوم المختلفة.

اضطرابات النوم المزعجة وعلاقتها بالطعام

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ماديسن نت الطبي، فإن هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تضر بنومك وتجعلك غير قادر على النوم نوما عميقا هانئا، وتتمثل اضطرابات النوم في الاستيقاظ لأكثر من مرة خلال ساعات النوم ليلا، أو اضطرابات ترتبط بالنوم المفرط، أو الارق المفرط، أو الكواليس والأحلام المزعجة.

الأطعمة الغنية بالدهون وعلاقتها باضطرابات النوم

تابع التقرير أن الأطعمة الدهنية تعد على رأس الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها في ساعات الليل المتأخرة وقبل الذهاب إلى السرير مباشرة، وذلك لأن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على الدهون خاصة الدهون المشبعة غير جيدة للتغذية بشكل عام، ولا للقدرة على الدخول في النوم العميق بشكل خاص.

الأنظمة الغذائية عالية الدهون أو الأطعمة المشبعة بالدهون تجعل الإنسان يقضي وقتا أقل في مرحلة النوم العميق، والمعروف بإسم نوم الموجه البطيئة، هذا النوم غير السريع أو الذي يستغرق وقتا طويلا حتى تدخل في مرحلة النوم العميق، يؤثر على عقلك وعلى نفسيتك لأنه يؤثر بشكل مباشر على قدرات الذاكرة مما يجعل الإنسان عرضة للنسيان، كذلك يؤثر على القدرات الادراكية فيجعل التعلم أكثر صعوبة.

يؤثر أيضًا الطعام الثقيل الدسم قبل النوم مباشرة على الصحة العامة والحالة الإخراجية، فقد يسبب الإمساك أو التقلصات والانتفاخات ويسبب السمنة لصعوبة حرق السعرات الحرارية، كذلك يؤثر على الجهد والنشاط والطاقة فيجعلك خاملا غير قادر على الاستيقاظ في اليوم التالي بنشاط.

وفي السياق ذاته ذكر تقرير نشره في موقع eatiqbar أن الأطعمة المشبعة بالدهون مثل البطاطس المقلية وغيرها تستغرق وقتا طويلا في الهضم مما يسبب الانتفاخات وعسر الهضم، وتلك الأطعمة الدهنية تخلف طاقة بطيئة نوعا ما في الحرق على مدار اليوم، وتوفيرها لطاقة حرق بطيئة قبل النوم يسبب إيقاف تام لحرق الدهون عبر الجسم خلال هذا التوقيت المتأخر من النوم، لذا عليك الابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية قبل النوم مباشرة.

ماذا تأكل قبل نومك

ويفضل تناول الطعام الصحي في وجبة العشاء والتي يجب أن تسبق النوم بساعات كافية تزيد عن الثلاث ساعات، وفضل أن تكون أطعمة صحية خفيفة مثل الزبادي منزوع الدسم أو التفاح أو الفاكهة والخضروات الخفيفة على المعدة، حتى يكون هضمها سريعًا وبسيطًا ويتمكن الإنسان من الدخول في نوم عميق في أسرع وقت ممكن فتقل الاضطرابات التي يعانيها أثناء النوم.