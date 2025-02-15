شكرا لقرائتكم خبر عن القلب يحب الفرح.. كيف يمكن أن تعزز السعادة صحتك القلبية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إيهاب عبد الرازق إسماعيل، أستاذ جراحة القلب والصدر وجراحات الشريان الأورطى، بكلية طب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أهمية الفرحة والسعادة في تحسين صحة القلب ووقايته من المرض.

فوائد الفرح للقلب.. ويقيك من هذه المشكلات القلبية

وأضاف أستاذ جراحات القلب، أن السعادة والفرحة تساعد على وقاية القلب من الكثير من المشكلات الصحية، والتي من بينها الوقاية من الجلطات والسكتات، الوقاية كذلك من الأزمات القلبية وارتفاغ ضغط الدم القلبى كذلك.

فالسعادة ومشاعر الفرحة، تحسن بشكل عام من مستويات التوتر وتوقف من ارتفاعات هرمون الكورتيزول، ما يقى من ارتفاع مستويات القلق والتوتر والضغط العصبى، وبالتالي وقاية من أمراض القلب الناتجة عن الضغط النفسى والتوتر.

الفرحة الزائدة.. خطر

الفرحة تحافظ على سلامة الجهاز العصبى السمبثاوى، وتقى الاضطرابات المعروفة به، ولكن يجب أن تكون سعادة وفرحة متزنة، فحذر إيهاب عبد الرازق من الفرحة المتقدة أو المبالغ فيها، لأنها تندرج تحت الانفعال الزائد، وهو الذى يؤثر بالسلب على الصحة القلبية، ويؤثر على سلامة وعمل الجهاز العصبى، لذا عليك الاتزان في فرحتك، والوقاية من الأتثر العصبى الزائد، الذى قد يؤدى مشكلات قلبية منها الأزمات والجلطات القلبية.