شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الدعم النفسي للطفل مريض السرطان بحيل بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

تزامنًا مع الأسبوع العالمي للطفل مريض السرطان، هناك طرق كثيرة للدعم النفسي والعاطفي لمريض السرطان الطفل الصغير، ذلك الطفل الذي يعاني في مرحلة مبكرة من عمره من صراع ومعركة مع أشرس الأمراض وهو السرطان.

وأوضح التقرير في موقع تشيلدرين الطبي المعني بصحة الأطفال وأمراضهم أن تشخيص الطفل بالسرطان يعد أحد أهم الحقائق التي يجب أن تتعامل معها الأسرة هو الطفل ذاته بطريقة داعمة جيدة ليه إيصال الدعم النفسي والعاطفي للطفل لكي يجتاز مرحلة العلاج بنجاح.

أهمية الدعم النفسي والعاطفي

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تدعم بها الطفل مريض السرطان وتجعله يعيش في جو مليء بالدعم اجتياز مرحلة العلاج ومن بينها:

- الاهتمام الشديد بوضع روتين يومي وجدول زمني: للاستيقاظ واللعب ووقت المدرسة ووقت القيلولة والواجبات. يجب أن يمر اليوم بشكل طبيعي حتى لا يشعر الطفل بتغير روتينه.

- الالتزام بالأنشطة اليومية أثناء التواجد في المستشفى وعاثناء العلاج: ساعِ طفلك على البقاء على اتصال مع أصدقائه وأصدقائه والدردشة عبر الفيديو، على سبيل المثال، أو الدردشة عن طريق التليفون. وذلك لأن هذه الجرعات اليومية تعزز من دعمه النفسي والعاطفي.

- إحضار بعض الألعاب والأشياء التي تخص الطفل من المنزل: إذا كان الطفل يحصل على علاجه في المستشفى، فاحضر من المنزل بعض الألعاب والأشياء التي تخص الطفل التي تشعره بالراحة والأمان.

نصائح لدعم الطفل مريض السرطان

غالباً ما تكون تجربة السرطان وعلاجه لوقت طويل، وبالتالي يجب أن يساعد المحيطين بالطفل في تعزيز مشاعرهم الهادئة وتقليل شعوره بالحزن والاحباط من خلال بعض النصائح التي يوجهها تقرير آخر نشر في موقع كانسر كير المعني بصحة الأطفال مرضى السرطان:

- تحدث إلى طفلك وقدم له معلومات صادقة عن مرضه: اجعل الطفل يشعر بالأمان ولا يخاف من كلمة سرطان أو ذكر مرضه.

- استعرض خطة العلاج مع طفلك وحضره لهذه التغيرات الجسدية والعلاجية: التي سوف يتعرض لها، فلا تفاجئه بالخطوات.

- اطمئن طفلك جيدًا واجعله يشعر بوجودك ووجود أصدقائه وعائلته لدعمه: شجع طفلك على التعبير عن مشاعره من خلال التحدث أو الكتابة أو الرسم.

- اصنع دائرة من الدعم لطفلك من العاملين والممرضين وأصدقائه بالمدرسة وأصدقاء المستشفى والأطباء: ساعِ طفلك على التواصل مع غيره من الأطفال مرضى السرطان أو الذين خضعوا للعلاج وكانت نتائج علاجهم جيدة، وذلك لتعزيز روح الدعم والمثابرة لديه.