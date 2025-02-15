50 متحدثًا عالميًا ومحليًا يناقشون تفاعليًا أحدث التقنيات في المؤتمر العالمي الثامن للمناظير المتقدمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ناقش المشاركون في المؤتمر العالمي الثامن للمناظير المتقدمة بتنظيم تجمع الرياض الصحي الثاني في المدة من 13 – 15 فبراير الجاري، أحدث المستجدات والتقنيات في مجال المناظير المتقدمة، من خلال نقل مباشر للحالات الطبية من غرف العمليات، و6 ورش عمل ومحاكاة لأحدث الأجهزة المستخدمة في هذا المجال.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور عابد اللهيبي، أن المؤتمر شهد نقلًا مرئيًا لـ 60 حالة طبية وجرى مناقشتها بشكل حيّ، بين الأطباء المختصين وإتمام الإجراء الطبي للمريض في نفس الوقت، مما يعزز من نقل وتبادل الخبرات بين المشاركين، إضافة إلى تبني أحدث التقنيات الطبية العالمية.

وبين أن برنامج المؤتمر تضمن مناقشات مباشرة بين الخبراء المحليين والدوليين في تخصصات دقيقة مثل مناظير البنكرياس، المناظير الصوتية، وإزالة اللحميات المتقدمة، أثناء إجراء العمليات لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة الطبية.

وأضاف الدكتور اللهيبي أن المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 20 متحدثًا عالميًا و30 متحدثًا محليًا يشكل منصة علمية تسهم في تطوير خدمات المناظير بالمملكة ويعزز من مكانتها وجهةً طبيةً رائدة في المنطقة.

وأتاح تجمع الرياض الصحي الثاني النقل المرئي المباشر للحالات المرضية من غرف العمليات بمدينة الملك فهد الطبية، والمشاركة التفاعلية للمتخصصين حول أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج.

يُذكر أن قسم المناظير بمدينة الملك فهد الطبية، يقدم خدمات المناظير لأكثر من 9400 حالة سنويًا، تشمل جميع أنواع المناظير للحالات المتقدمة والمعقدة، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى، ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ التميز الطبي على المستويين المحلي والدولي.

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