شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف أشهر أنواع سرطانات الأطفال وأهم العلامات التحذيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لسرطان الأطفال، والذى يصادف يوم 15 فبراير من كل عام، محذرة الآباء والأمهات والمعلمين ومقدمي الرعاية، من العلامات التحذيرية التي قد تلاحظها على أطفالكم، مضيفة، أنتم تؤدون دورًا لا غنى عنه في الكشف المبكر.

انتبهوا لهذه العلامات التحذيرية:

1.الصداع الشديد

2.الفقدان غير المبرر للوزن

3. الحُمَّى المستمرة

4.آلام العظام والمفاصل



انواع سرطان الاطفال الشائعة

وأضافت، إنه إذا لاحظتم أيًّا من هذه الأعراض، زوروا الطبيب في أقرب وقت ممكن.

سرطان الأطفال يختلف عن سرطان البالغين:

- يمكن الشفاء من معظم الحالات

- الإصابة بهذا المرض غير ناجمة عن أسلوب الحياة أو البيئة

- الكشف المبكر يمكن أن ينقذ الأرواح.



الانواع الشائعة لسرطان الاطفال

أكثر أنواع السرطان شيوعًا تشمل ما يلي:

‫- سرطان الدم

- الأورام الدماغية

- الأورام اللمفاوية

- الأورام الصلبة

وأوضحت، إن رعاية الطفل المصاب بالسرطان أمرٌ صعبٌ، ليس فقط بالنسبة للطفل، ولكن بالنسبة لمقدمي الرعاية أيضًا، لا تترددوا في:

طلب المشورة من مهني صحي، طلب المشورة أو التحدث إلى مَن تثق بهم عن الإجهاد النفسي، التواصل مع مجموعات الدعم التي يقودها الأقران لمعالجة الشعور بالعزلة.

