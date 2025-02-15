شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على لقاح مركب جديد لالتهاب السحايا يحمى من 5 سلالات تسبب العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، على لقاح مركب 5 في 1 أي انه يحمى من 5 سلالات من عدوى إلتهاب السحايا في لقاح واحد، من إنتاج احدى الشركات البريطانية للحماية من عدوى المكورات السحائية لاستخدامه بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 عاما.

ووفقا لما قاله موقع الشركة وموقع وكالة رويترز، إنه يساعد اللقاح على الحماية ضد 5 سلالات مصلية شائعة مسببة للأمراض من النيسرية السحائية A ، B، C، W، وY يمكن أن تؤدي العدوى السحائية، التي تسببها بكتيريا تسمى النيسرية السحائية، إلى التهابات شديدة في مجرى الدم، وأحيانًا مميتة، بالإضافة إلى تورم شديد في الدماغ والحبل الشوكي.

يجمع اللقاح بين المكونات المستضدية للقاحين السحائيين الأساسيين من الشركة، وهما BEXSERO وهو لقاح السحايا من المجموعة " B " و MENVEO وهو لقاح السحايا للمجموعات A و C و Y و W-135 المترافق مع الدفتيريا، والتي قامت بتقييم سلامة اللقاح وتحمله واستجابته المناعية لدى أكثر من 4800 مشارك تتراوح أعمارهم بين 10 و25 عامًا، وقد أظهرت بيانات السلامة أن اللقاح يتمتع بملف سلامة يتوافق مع لقاحات المكورات السحائية المرخصة من الشركة.

وقالت الشركة في بيان، إن اللقاح، الذي يحمل اسم بينمنفي، يجمع بين مكونات توليد الاستجابة المناعية من اثنين من اللقاحات المعتمدة من الشركة، بيكسيرو ومنفيو، للحماية ضد أكثر 5 سلالات شيوعا من بكتيريا السحايا.

في عام 2023، تم الإبلاغ عن 438 حالة مؤكدة ومحتملة من مرض السحايا في الولايات المتحدة، وفقًا للمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حالات الإصابة بمرض السحايا ارتفعت بشكل حاد منذ عام 2021، لتتجاوز الآن مستويات ما قبل الوباء في الولايات المتحدة.

قالت باتي سابي، طبيبة الأطفال في مركز ستانفورد الطبي لصحة الأطفال: "إن وجود لقاح مشترك يوفر هذه اللقاحات في حقنة واحدة يمكن أن يبسط عملية التطعيم، مما قد يساعد في تحسين معدل التطعيم".

وأوضحت سابي، إن ذلك قد يساعد أيضًا في تقليل خطر حدوث المضاعفات طويلة الأمد مثل تلف الدماغ وفقدان السمع والتي تنشأ عن العدوى.

وأكدت الشركة، إن موافقة اللقاح استندت إلى بيانات من دراسة في مرحلة متأخرة شملت حوالي 3650 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 10 و25 عامًا، والتي أظهرت أن اللقاح المركب كان فعالًا مثل بيكسيرو ومنفيو في الحماية ضد أكثر 5 سلالات شيوعًا من بكتيريا السحايا.

وأظهرت الدراسة أن اللقاح جيد التحمل، مع ملف تعريف أمان يتوافق مع لقاحي Bexsero و Menveo استهدف اللقاح الخماسي السلالات البكتيرية الخمس الأكثر شيوعًا المسببة للعدوى - Men A وB وC وW وY.

تمت الموافقة على Bexsero للوقاية من مرض السحايا الغازي الذي تسببه بكتيريا Neisseria meningitides من المجموعة B تمت الموافقة على Menveo في أكثر من 60 دولة ويوفر الحماية ضد مجموعات السحايا A و C و Y وW

