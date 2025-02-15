شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عقار جديد لعلاج السكر يقلل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، أن نتائج تجربة سريرية دولية أجراها باحث في مستشفى ماونت سيناي أظهرت أن عقار سوتاجليفلوزين وهو الاسم العلمى للعقار، الذي وافقت عليه مؤخرا هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" لمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض الكلى مع عوامل خطر القلب والأوعية الدموية الإضافية، يمكن أن يقلل بشكل كبير من النوبات القلبية والسكتات الدماغية بين هؤلاء المرضى.

ويعد سوتاجليفلوزين مثبطًا لناقلات الصوديوم والجلوكوز (SGLT) فهو يمنع وظيفة بروتينين، يُعرفان باسم SGLT1 وSGLT2، اللذين ينقلان الجلوكوز والصوديوم عبر الأغشية الخلوية ويساعدان في التحكم في مستويات السكر في الدم، لا تمنع مثبطات SGLT2 الأخرى SGLT1 بشكل كبير.

وتُعَد الدراسة، التي نُشرت في مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology، الأولى التي تُظهِر أن مثبطات SGLT تتمتع بهذه الفوائد الفريدة المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، وتعني النتائج أن عقار سوتاجليفلوزين قد يصبح أكثر استخدامًا على نطاق واسع لتقليل خطر الإصابة بالأحداث القلبية الوعائية المميتة على مستوى العالم.

يقول رئيس الدراسة ديباك بات، مدير مستشفى ماونت سيناي فوستر للقلب، ودكتور فالنتين فوستر لطب القلب والأوعية الدموية في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي: "توضح هذه النتائج آلية عمل جديدة - باستخدام سوتاجليفلوزين لمستقبلات SGLT1 (الموجودة في الكلى والأمعاء والقلب والدماغ) ومستقبلات SGLT2 (الموجودة في الكلى) - لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية".

وأكد، إن الفوائد التي نراها هنا تختلف عن تلك التي نراها مع مثبطات SGLT2 الأخرى الشائعة الاستخدام على نطاق واسع في الاستخدام السريري لمرض السكري وفشل القلب وأمراض الكلى ."

قامت الدراسة العشوائية متعددة المراكز، المعروفة باسم SCORED، بتحليل قدرة عقار سوتاجليفلوزين على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المهددة للحياة.

قام الباحثون بتسجيل 10,584 مريضًا يعانون من أمراض الكلى المزمنة، ومرض السكري من النوع 2، وعوامل الخطر القلبية الوعائية الإضافية؛ وتم توزيعهم بشكل عشوائي على سوتاجليفلوزين أو دواء وهمي؛ وتم متابعتهم لمدة 16 شهرًا في المتوسط.

أظهر المرضى في مجموعة سوتاجليفلوزين انخفاضًا بنسبة 23% في معدل الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات الناجمة عن هذه الأسباب القلبية الوعائية مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي .

وأضاف الدكتور بات: "أصبح لدى الأطباء الآن خيارا جديدا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية العالمية مثل قصور القلب، وتطور مرض الكلى، والنوبات القلبية،

والسكتة الدماغية لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب أو مرض السكري من النوع 2، وأمراض الكلى المزمنة، وعوامل الخطر القلبية الوعائية الأخرى".

وقال الموقع، إن تم الموافقة على هذا الدواء لتقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، والاستشفاء بسبب قصور القلب، وزيارات قصور القلب العاجلة للمرضى الذين يعانون من قصور القلب أو مرض السكري من النوع 2، وأمراض الكلى المزمنة، وعوامل الخطر القلبية الوعائية الأخرى، وتظهر هذه البيانات الجديدة المهمة أنه يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقد نرى استخدامًا أكثر انتشارًا نتيجة لذلك."