كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 08:57 صباحاً - من النصائح الذهبية التي تقدم للحامل أن تهتم بعدم زيادة وزنها عن الوزن الطبيعي خلال فترة الحمل، ولكن الحوامل للأسف يستمعن إلى نصائح الجدات والأمهات، وأن عليهن مضاعفة كمية الطعام التي يحصلن عليها؛ لأن كل أمّ حامل تكون بحاجة لأن تأكل لشخصين وليس لشخص واحد، وهذه مقولة خاطئة واعتقاد يؤدي إلى نتائح صحية سيئة على صحة الأم والجنين.

من المعروف أن الثلث الأول من الحمل لا يسجل زيادة واضحة في وزن الحامل ما لم تكن حاملاً بتوأم، ولذلك يجب أن تهتم بمتابعة زيادة وزنها مع طبيبها بدءاً من الثلث الثاني؛ ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة جميلة الرافعي؛ حيث أشارت إلى تأثير زيادة الوزن أثناء الحمل على الولادة؛ حيث قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات مثل تعسر الولادة وولادة جنين كبير الحجم وغيرها من الأضرار والمضاعفات في الآتي.

التعرض لخطر الإجهاض

الجنين في بداية تكونه

توقعي أن تتعرضي لخطر الإجهاض وعدم اكتمال الحمل، وذلك في شهورك الأولى في حال كان لديك وزن زائد قبل الحمل، ولاحظت أن وزنك قد ازداد بسرعة وخلال الثلث الأول من الحمل؛ حيث إنه من المفترض ألا تحققي زيادة كبيرة في وزنك خلال هذه المرحلة، ولكن تبين من خلال الدراسات أن النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن يتعرضن لخطر الإجهاض أكثر من مرة، وتقدم نصائح للنساء الراغبات في حدوث الحمل بضرورة إنقاص وزنهن والخضوع لنظام غذائي منخفص السعرات الحرارية.

لاحظي أن حالات الإجهاض التي ترتبط بوزن الحامل تكون كثيرة؛ حيث أشارت الدراسات إلى أن النساء الحوامل اللواتي يصنفن على أنهن بدينات يزيد لديهن خطر التعرض للإجهاض بمقدار الضعف، وذلك مقارنة بالنساء اللواتي يحافظن على الوزن الصحى. وأشار الباحثون وبعد دراسات مستفيضة إلى أن من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع خطر الإجهاض لدى النساء الحوامل البدينات ترجع في الدرجة الأولى إلى ارتفاع ضغط الدم الناتج عن زيادة الوزن وكذلك حدوث مشاكل في المشيمة.

التعرض لخطر الولادة المبكرة

توقعي أن تتعرضي لخطر الولادة المبكرة، وما يمكن أن تتسب به من مضاعفات لك وللجنين في حال كان لديك زيادة في الوزن؛ حيث إنه من الطبيعي أن يزداد وزنك بمعدل كيلو جرام واحد مع كل شهر من شهور الحمل، وفي حال حدوث زيادة أكبر من هذا المعدل يعني أن هناك احتمالات لحدوث الولادة المبكرة، وتعد الولادة مبكرة ومنذرة بالخطر في حال حدثت الولادة قبل اكتمال الأسبوع السابع والثلاثين من أسابيع الحمل التي يصل عددها إلى 42 أسبوعاً تقريباً.

اعلمي أنه إذا كانت هناك نصائح هامة تساعدك في عدم التعرض لخطر الولادة المبكرة ومضاعفاتها فمن أهمها هو الحفاط على الوزن المثالي، فقد توصلت الأبحاث العلمية إلى أن هناك خطراً يهدد الأجنة في حال زيادة وزن الأم؛ حيث توصل باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية في ولاية فانكوفر بكندا، إلى تحديد نسبة وفيات الأجنة المرتبطة بالولادة لدى النساء اللواتي عانين من زيادة الوزن خلال مرحلة الحمل، وقد تبين أنه في الأسبوع العشرين من الحمل تتعرض بعض الحوامل لوفاة الأجنة، وقد توصلوا إلى ذلك من خلال مشاركة نحو 392820 امرأة حامل؛ حيث توصل الباحثون إلى أن الحوامل اللواتي لديهن كتلة دهنية عالية في الجسم يحققن مدة حمل أقل عند الولادة أي أنهن يتعرضن لخطر الولادة المبكرة، أو يتعرضن لخطر وفاة الجنين أثناء الولادة أو خلال وجود الجنين في رحم الأم؛ حيث بلغت نسبة وفاة الأجنة قبل الولادة نحو 0.5 %.

التعرض لتعسر الولادة

ولادة متعسرة

توقعي أن تتعرضي لحالة من تعسر الولادة في حال كان لديك زيادة ملحوظة في الوزن، تكونين قد حصلت عليها خلال شهور الحمل التسعة دون اعتبار لأن زيادة الوزن خلال هذه الشهور قد تؤدي لمضاعفات الولادة التي تشكل خطراً على الأم والجنين، ومنها إصابة الأم بالنزيف، وكذلك تعرض الطفل للموت أثناء الولادة بسبب طول فترة المخاض.

اعلمي أن الولادة القيصرية ترتبط أيضاً بزيادة وزن الحامل، وتلد الكثير من النساء بالعملية القيصرية، ويتعرضن لمضاعفات بسبب زيادة وزنهن مثل حدوث التصاقات دموية في منطقة البطن والرحم، وكذلك قد تتعرض الأم البدينة خلال الولادة القيصرية إلى خطر حدوث انسداد في قناتي فالوب، مما يجعل الحمل التالي صعباً أو لا يحدث من الأساس.

ولادة جنين بوزن زائد واستعداد لإصابته بالسمنة

حامل في شهور متقدمة

توقعي أنك في حال كنت قد اكتسبت وزناً زائداً خلال الحمل، أن تزداد سرعة نمو وزيادة وزن جنينك تبعاً لذلك، وخاصة في شهور الحمل الأخيرة، مما يؤدي لأن تلدي مولوداً يصنف ضمن المواليد الذين يُطلق عليهم المواليد العمالقة، وهم المواليد الذين يسجلون وزناً أكثر من أربعة كيلو جرامات، وهؤلاء يكونون بحاجة للخضوع للرعاية الطبية وإجراء بعض الفحوصات لهم بمجرد ولادتهم.

لاحظي أن الجنين الذي يولد بوزن زائد يكون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وكذلك سكري الأطفال، ويجب أن تنتبهي لحجم بطنك خلال شهور الحمل خاصة مع اقتراب موعد الولادة؛ وإذا كان حجم البطن كبيراً يكون مقلقاً، فصغر حجم البطن يكون مقلقاً أيضاً، ويجب أن تعرفي أن هناك علاقة صغر حجم البطن بحجم الجنين ومتى تقلق الحامل؟ وحالات القلق تكون في حال أن وزن الجنين يكون صغيراً، وهناك كمية كبيرة من السائل المحيط بالجنين، ويجب أن تكون الكمية مناسبة لشهور الحمل، كما أن زيادة وزن الجنين قد تشير إلى إصابته بحالة من الاستسقاء وهو لا زال في بطن الأم، ويجب على الأم أن تخضع للفحص الطبي المستمر.

نصائح عامة للحامل للمحافظة على الوزن المثالي

حامل تمارس الرياضة

اهتمي بالكيف وليس بالكم، بمعنى أن عليك الاهتمام بمحتوى الغذاء وليس كميته، وبالتالي يجب أن تحصلي على حصة يومية من البروتين الذي يسهم بشكل كبير في شعورك بالشبع وعدم تعرضك للنهم خلال النهار، بالإضافة إلى حصولك على حصص كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تتوافر في الخضار والفاكهة؛ حيث يفضل عدم تناول السكريات والنشويات بكثرة.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء، وما يعادل ثمانية أكواب كبيرة من الماء يوميا؛ حيث إن بقاء جسم الحامل رطباً يقلل من شعورها بالجوع ويشعرها بالانتعاش ويعزز من نشاطها وحيويتها؛ لأن شعور الحامل بالتعب يجعلها تميل لتناول السكريات بقصد الحصول على بعض الطاقة والتي تتحول إلى دهون مكتنزة في جسمها.

واظبي على ممارسة نشاط بدني بشكل يومي، ويفضل أن تمارسي المشي بشكل يومي في الهواء الطلق وفي الأوقات المناسبة؛ لكي تعززي من صحة عضلاتك وتتخلصي من الدهون الزائدة في جسمك، كما أن رياضة المشي والرياضات الخفيفة التي تخصص للحوامل تحسن من عملية التمثيل الغذائي لديها، مما يقلل من اختزان الدهون في جسمها.

احرصي على الحصول على ساعات نوم كافية وبشكل متواصل، وذلك لأن قلة نوم الحامل تؤدي إلى شعورها بالجوع والرغبة في تناول الطعام، وخاصة إصابتها بنوبات الجوع الليلية، وما ينتج عنه من زيادة في الوزن، ويجب أن تتناولي كوباً من الحليب أو اللبن أو الزبادي وقطعة من فاطهة الموز؛ لكي تستطيعي النوم بشكل متواصل ومريح وفي وقت مبكر،وعدم اللجوء إلى السهر من أجل صحة نمو الجنين.

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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.