شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مبكرة للخرف.. علامات فى المشى لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

الخرف هو حالة عصبية تصيب ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، وتؤثر تدريجيًا على جوانب مختلفة من الحياة اليومية، والتى تشمل الخطوات البطيئة، وأنماط المشى، وصعوبة الحفاظ على التوازن، والتجمد أثناء المشى، وعدم تحريك الذراعين، والخطوات غير المتساوية، وصعوبة العثور على الأماكن المألوفة.

فى حين أن العديد منا على دراية بفقدان الذاكرة، والارتباك المتزايد، والنسيان وتغيرات الشخصية باعتبارها الأعراض الأكثر شيوعًا للخرف، فإن التغييرات فى طريقة المشى يمكن أن تكون أيضًا مؤشرًا مبكرًا مهمًا يتم تجاهله عادةً.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة انديا اكسبريس، حدد الباحثون أعراضًا محددة مرتبطة بالمشى كعلامات حمراء لأن المشى يتطلب جهدًا إدراكيًا كبيرًا.

مع تقدم مرض الخرف قد يجد الأفراد أن إحساسهم بالاتجاه منحرف، مما يجعل من الصعب تفسير محيطهم بدقة، لكن أربع علامات واضحة يمكن أن تساعد في معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من هذه الحالة أثناء المشي.

ما علامات الخرف التي يمكن ملاحظتها أثناء المشي؟

نعرض فيما يلى العلامات الأربعة الرئيسية في أنماط المشي التي قد تشير إلى الخرف..

1. المشي ببطء واتخاذ خطوات صغيرة

قد يكون أحد علامات الخرف هو تغير سرعة المشي ونمطه، فقد يبدأ الأفراد في المشي ببطء أكثر بمرور الوقت، ويتخذون خطوات أقصر من المعتاد، ويرجع هذا إلى تأثر التحكم الحركي وتنسيق دماغنا، إذا كان هناك تغيير في نمط المشي مثل أن يمشي شخص ما ببطء شديد ويتخذ خطوات أصغر، فقد يكون ذلك أحد علامات البداية المبكرة للخرف.

2. مشكلة الحفاظ على التوازن

يعد الحفاظ على توازن الجسم أحد الأعراض الشائعة لمرض الخرف، وعادة ما يجد الأشخاص صعوبة في المشي بشكل مستقيم في خط مستقيم، مما يزيد من خطر السقوط وصعوبة التوازن ليست مجرد نتيجة للشيخوخة، بل قد تشير إلى ضعف إدراكي كامن.

3. التجمد أو التوقف أثناء المشى

قد تكون نوبات التجمد أو التوقف المفاجئ أثناء المشي مثيرة للقلق بشكل خاص، وقد يتردد الأفراد المصابون بالخرف بشكل غير متوقع، خاصة في البيئات المزدحمة أو غير المألوفة، ويعكس هذا السلوك أن الدماغ يكافح لتنسيق الحركات، مما يشكل مخاطر تتعلق بالسلامة.

4. عدم تحريك الذراعين

عادةً ما يحرك الأشخاص ذراعيهم أثناء المشي بالتنسيق مع أرجلهم للحفاظ على التوازن، ومع ذلك، فإن انخفاض أو غياب تأرجح الذراعين يمكن أن يشير إلى مشاكل التحكم فى الحركة المرتبطة بالخرف، غالبًا ما يتم تجاهل هذا التغيير، لكنه يمكن أن يوفر رؤى حاسمة حول المشاكل العصبية.

5. خطوات غير مستوية

عادةً ما يتضمن المشي نمطًا سلسًا ومتسقًا من الخطوات المتباعدة بشكل متساوى، وفي حالة الخرف، قد يختل هذا النمط، حيث تختلف الخطوات في الطول أو الإيقاع، وقد تكون الخطوات غير المتساوية مؤشرًا مبكرًا للتدهور المعرفي، مما يؤثر على الوعي المكاني والمهارات الحركية.

6. صعوبة العثور على أماكن مألوفة

يعد فقدان التوجه المكاني أحد الأعراض الشائعة لمرض الخرف، خاصة مرض ألزهايمر، وقد يجد الأفراد صعوبة متزايدة في التنقل في البيئات المألوفة، مثل الحي الذي يعيشون فيه أو مكان العمل، ويؤكد هذا العرض على التأثير العميق للخرف على الذاكرة والإدراك المكاني.