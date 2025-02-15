كم حضناً يحتاجه طفلك يومياً؟ ما لا تعرفينه عن أهمية العناق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 07:19 صباحاً - تعد المعانقة شكلاً من أشكال المودة والرعاية الإيجابية التي يمكنها التحكم في عواطف الأطفال، ومن المثير للدهشة أن العناق يمكن أن يكون له أيضاً تأثير كبير على شخصية الطفل في المستقبل.

على الجانب الآخر هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن يشعر بها الأطفال إذا حصلوا على عناق دافئ من والديهم يومياً، ومع ذلك يجب على الأمهات أن يفهمن عدم إجبار طفلك الصغير على العناق، لذلك إليك وفقاً لموقع "raisingchildren" فوائد العناق لصحة طفلك النفسية والجسدية.

القضاء على التوتر

المعانقة تساعد على تخفيف التوتر-الصورة من موقع Freepik

لا تؤثر الأفكار السلبية فقط على البالغين، بل على الأطفال أيضاً، لذا فإن المعانقة تعد إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تخفيف التوتر الذي يعاني منه طفلك الصغير، كما يوصي الأطباء أيضاً بالاتصال المباشر بين الأم وطفلها حديث الولادة من خلال ملامسة جلده؛ مما يساعد على جعل الطفل الرضيع أكثر هدوءاً، وذلك من خلال إطلاق هرمون الأوكسيتوسين بمجرد حدوث العناق، ويساعد ذلك الهرمون على تقليل التوتر وتحسين المزاج لكل من الأم والطفل.

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الرابطة الداخلية

العناق يقوي الرابطة الداخلية بين الوالدين والأطفال، ويزيد من قوة الطفل العاطفية والداخلية لأبويه، ويمكن أن يشجع العناق من الأشخاص الأقرب للطفل أيضاً إنتاج هرمونات السعادة في الدماغ عند معانقة الأطفال.

تقليل نوبات الغضب

لا يستطيع الأطفال التحكم في عواطفهم بشكل جيد ولهذا السبب، غالباً ما يصابون بنوبات غضب بجانب الشعور بالتوتر والعصبية، ويمكن أن يقلل العناق أيضاً من نوبات غضب الطفل الصغير، فستجعل المعانقة الطفل يشعر بالهدوء، ويتوقف عن نوبات الغضب بسرعة أكبر من خلال زيادة مستويات السيروتونين على الفور.

قوة المناعة

احتضان الأطفال يمكن أن يؤثر على جهازهم المناعي؛ لأنه يؤدي إلى تحفيز أداء الغدة الصعترية المخزنة في عظم الصدر وتعد هذه الغدة مسؤولة عن الحفاظ على تحسين الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء، ونتيجة لذلك، فإن الأطفال الذين يعانقون والديهم في كثير من الأحيان لديهم قدرة أكبر على مقاومة العديد من الأمراض المناعية والنفسية.

معدل الذكاء

العناق يمكن أن يزيد من معدل الذكاء لدى الأطفال، وتظهر نتائج الأبحاث أن الأطفال الذين لا يعانقون سيواجهون عوائق في تطور ذكائهم وقدراتهم المعرفية؛ مقارنة بغيرهم من الأطفال الذين يلقون الدعم العاطفي والنفسي من والديهم.

بناء الثقة بالنفس

يشجع العناق شعور الثقة بالنفس لدى الأطفال -الصورة من موقع AdobeStock

عندما تعانقين طفلك الصغير، فإنك تظهرين مدى حبك غير المشروط له، وسيشجع هذا الشعور الثقة بالنفس عند القيام بأنشطة جديدة مختلفة وبصرف النظر عن ذلك، وقد لا يتردد طفلك الصغير أيضاً في بناء علاقات مع الآخرين من حوله.

رغم أن الأمر يبدو مفاجئاً، إلا أن العناق في الواقع يساعد الأطفال على فهم أخطائهم وسلوكياتهم الخاطئة بشكل أفضل؛ بدلاً من اللجوء باستمرار إلى العقاب البدني، فمن المهم أن يعرف طفلك أنه على الرغم من أخطائه، فهو لا يزال محبوباً، وأنك تريدين الأفضل له مما سيجعله أكثر تقبلاً لنصائحك.

أكثر استرخاء

أشارت العديد من الدراسات إلى أن نبضات قلب الأطفال الذين تزيد أعمارهم على أربعة أشهر تصبح أكثر استقراراً وهدوءاً عندما يتلقون عناقاً من والديهم.

ثبت أن الاتصال الجسدي اللطيف مثل العناق يخفض ضغط الدم، ويهدئ أيضاً إيقاع ضربات القلب، لذلك عندما تعانقين طفلك فإن قلب طفلك سوف ينبض بشكل أكثر استرخاءً.

طفل أكثر سعادة

تجلب المعانقة فوائد تجعل الأطفال يشعرون بالسعادة في كثير من الأحيان، ويرجع ذلك إلى زيادة هرمون الأوكسيتوسين في كل مرة يعانقك فيها الطفل.

ويعد الأوكسيتوسين هو هرمون "السعادة" الذي يفرزه الدماغ استجابة لمحفزات معينة؛ على سبيل المثال، عند تناول الشوكولاتة، أو وعاء من الآيس كريم، أو العناق.

مساعدة الأطفال على أن يكونوا أكثر تعاطفاً

عند معانقة الأطفال، لا يظهر الآباء حبهم فقط، تقوم الأمهات أيضاً بتعليم الطفل الصغير كيفية التعرف إلى مشاعر الآخرين؛ لأنه يعلم الأطفال كيف يمكن لأفعالهم أن يكون لها تأثير إيجابي على الآخرين.

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كما مرة يحتاج طفلك إلى العناق يومياً؟

ربما تتساءلين عن عدد مرات العناق التي يحتاجها الأطفال من والديهم، فوفقاً للدراسات يحتاج الأطفال إلى 8-12 عناقاً يومياً.

وفي المقابل، إذا كان طفلك لا يحب العناق فجرّبي طريقة أخرى من خلال الثناء بشكل متكرر على إنجازاته، أو دعوته إلى تناول وجبة خفيفة بدلاً من ذلك.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.