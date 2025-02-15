شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ضغط الدم المرتفع.. طرق فعالة لخفض مستوياته والان مع تفاصيل الخبر

يوصى الكثير من الأطباء باتباع طرق طبيعية لخفض مستويات ضغط الدم، وذلك لمن يعانى بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، بجانب المتابعة الهامة واللصيقة لدى طبيب مختص يصف لك الدواء وأسلوب الحياة المنتسب.

وارتفاع ضغط الدم دوما ما يحدث نتيجة ضغط شديد يحدث للشرايين، ووفقا لتقرير نشر في موقع هيلث كيير الطبي، فإن هناك الكثير من الطرق الشهلة والفعالى لخفض مستويات ضغط الدم.

طرق فعالة لخفض مستويات ضغط الدم أدوية الضغط

لا شك أن الأدوية الموصوفة لك من قبل طبيبك المختص يجب الالتزام بها تماما لتجنب ارتفاع مستوياته.

قسط كافٍ من النوم

لابد من مواجهة اضطرابات النوم، وتنظيم مواعيده، فضلا عن إنشاء روتين صحى لتحضير وقت النوم، وغلق الهواتف، والنوم فى بيئة مريحة ومظلمة.

الحد من مستويات التوتر

التوتر يعرقل مستويات ضغط الدم ويرفعها، لذا لابد من الاهتمام بالسيطرة على مستويات ضغط الدم، مثل تقليل الإجهاد، ممارسة اليقظة، وتمارين التنفس والتأمل، والتحدث مع أخصائى صحة عقلية.

تناول طعام صحى

تناول بالخضراوات والفاكهة الصحية، مع المكسرات ومنتجات الألبان وتجنب اللحوم الحمراء والدهون.

الحفاظ على وزن صحى

الوزن الزائد يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بل ويزيد من اضطرابات ضغط الدم، لأنه يسبب العديد من التغييرات ويسبب خلل في الهرمونات التي تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يتطلب التخلص من الوزن الزائد.

الحد من تناول الكافيين

الكافيين يسبب ارتفاعات ملحوظة في نسب ضغط الدم ولذا يجب التقليل الشديد من كمياته.

الإقلاع عن التدخين

فهو سبب رئيسي في مشكلات سريان الدم وارتفاع مستويات ضغط الدم بشدة.

ممارسة الرياضة بشكل جيد

ممارسة الرياضة بشكل منتظم ومتكرر لأنها تساعد على ضبط مستويات الضغط، وتساعد تقوية نظام القلب والأوعية الدموية، ويمكن ممارسة الرياضة لنصف ساعة يوميا لمدة خمسة أيام.