شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الإصابة بالكبد الدهنى دون أعراض؟ اعرف العلامات والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يُساء فهم مرض الكبد الدهني والاستخفاف به، ويعتقد الكثير من الناس أنه إذا لم تظهر عليهم أى أعراض، فلا داعي للقلق، لكن هذا الاعتقاد قد يكون خطيرًا.

الحقيقة هى أن الكبد الدهنى هو مرض صامت يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا تم تجاهله، وفقا لموقع indianexpress يحدث مرض الكبد الدهني عندما تتراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، وهناك نوعان رئيسيان:

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) ناتج عن عوامل نمط الحياة مثل سوء التغذية والسمنة وقلة التمارين الرياضية.

مرض الكبد الدهني الكحولي (AFLD) ناتج عن الإفراط في استهلاك الكحول، وفي المراحل المبكرة لا يوجد أي إزعاج، ومع ذلك، هذا لا يعني أنه غير ضار، ولكن إذا تركت دون رادع، يمكن أن تتطور إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) أو تلف الكبد، وتليف الكبد، وتليف الكبد وحتى سرطان الكبد، تظهر الدراسات أن الكبد الدهني يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والاضطرابات الأيضية.

نظرًا لأن الأعراض لا تظهر إلا بعد تفاقم الحالة، فإن الطريقة الوحيدة للكشف المبكر عن الكبد الدهني هي من خلال فحوصات الدم أو الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، إذا شخص طبيبك حالتك بالكبد الدهني، فاتخذ الإجراءات اللازمة على الفور لمنع حدوث المضاعفات.

ماذا يجب عليك فعله إذا كنت تعاني من الكبد الدهني؟

الخبر السار هو أن الكبد الدهني يمكن علاجه في المراحل المبكرة باتباع النظام الغذائي الصحيح وتغيير نمط الحياة.

ما يجب تناوله:

نظرًا لأن الكبد الدهني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعادات الأكل السيئة، ركز على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة (الأرز البني، والدخن، والقمح الكامل)، والخضراوات والفواكه.

تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل العدس، والحمص، والجبن، والتوفو، والأسماك، والبيض لدعم إصلاح الكبد.

احصل على الدهون الصحية من المكسرات (اللوز، والجوز)، والبذور (بذور الكتان، والشيا)، وزيت الزيتون التي تساعد في تقليل الالتهاب.

يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضراوات الورقية الخضراء، والكركم، والتوت على حماية خلايا الكبد.

ما لا يجب تناوله

الكربوهيدرات المكررة والسكر مثل الخبز الأبيض والمعجنات والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة التي تزيد من نسبة السكر في الدم وتزيد من تفاقم الكبد الدهني، كما أن الإفراط في تناول الزيوت يزيد من تراكم الدهون، كما أن الإفراط في تناول الملح يزيد من احتباس الماء ويؤثر على صحة الكبد.

الحفاظ على وزن صحي

زيادة الوزن، وخاصة الدهون في منطقة البطن، هي السبب الرئيسي للكبد الدهني، يمكن أن يساعد فقدان 5-10% فقط من وزن الجسم في تقليل دهون الكبد بشكل كبير، وهذا لا يعني اتباع نظام غذائي قاسٍ؛ بل إن فقدان الوزن التدريجي والمستدام من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة هو المفتاح، لذا استهدف ممارسة 150-300 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعيًا (المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة)، وممارسة تمارين القوة مرتين على الأقل في الأسبوع لبناء العضلات وتحسين التمثيل الغذائي، حتى الأنشطة البسيطة مثل صعود السلالم أو المشي بعد الوجبات أو ممارسة اليوجا يمكن أن تحدث فرقًا.

التحكم في نسبة السكر في الدم والكوليسترول

يرتبط الكبد الدهني بمقاومة الأنسولين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

احصل على قسط كافٍ من النوم وتحكم في التوتر

يؤثر التوتر المزمن وقلة النوم على عملية التمثيل الغذائي، ويزيد من تراكم الدهون في الكبد، اعطِ الأولوية للنوم (7-9 ساعات في الليلة) وتحكم في التوتر من خلال التأمل أو التنفس العميق أو قضاء الوقت في الطبيعة.