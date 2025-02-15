شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غير شائعة لتقشر جلد الوجه.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

تقشر جلد الوجه من المشكلات التي يعانى منها البعض، في مناطق معينة منه دون غيرها، أو الوجه ككل، وهذا التقشر وفقا لما يذكره تقرير نشر في موقع verywellhealth الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، هو عبارة عن فقدان تدريجى للبشرة نتيجة تلف الخلايا، وقد يحدث كذلك بسبب أعراض وأمراض جلدية معينة مثل تلف الجلد أو جفافه الحاد على سبيل المثال.

أسباب تقشر جلد الوجه

الكثير من الأسباب قد تقف وراء الإصابة بهذه المشكلة، فتقشر الجلد في الوجه ومناطقه المختلفة، قد ينتج عن:

رد فعل تحسسي ناتج عن التهاب الجلد التماسى الذى يعانى منه الكثير من الأشخاص، وهو عبارة عن التهابات تصيب الجلد نتيجة التلامس المباشر مع المهيجات للبشرة مثل الوبر والغبار.

التهاب الجلد التأتبى وهو من أنواعه الإكزيما، مما يجعل الجلد عرضه للهرش والحكة.

اضطراب جلدى يسمى انحلال الجلد، مما يسبب تورما بالوجه، مع تقشر شديد به.

الإصابة بأمراض مناعية مثل الصدفية في الوجه من المشكلات الشائعة لدى البعض من مرضى الصدفية

العنقوديات عدوى جلدية بسبب بكتيريا تسبب مشكلات جلدية تشبه التقشر لدي البعض

جفاف الجلد أكثر الأسباب شيوعا بسبب التعرض للجفاف وضعف الترطيب

حب الشباب من مسببات تشقق البشرة وتقشرها كذلك، وبعض أدويتها تسبب التهاب وتقشر البشرة.

التهابات الجلد الدهنية والتي تعرف بقشرة الرأس والوجه والجبهة كذلك.

علاج تقشر الوجه

من خلال علاج المسبب، وفقا لوصفة وتشخيص الطبيب الجلدى المختص، وبعض الأدوية التي يلجأ لها تكون حمض الهايرولونيك، والجلسرين الطبيعيى، وزيت الجوجوبا، وبعض المرطبات، ومضادات الالتهابات وفقا لوصفة الطبيب، بعض الحالات تتطلب أدوية عميقة مثل مضادات هيستامين، مضادات حيوية جهازية.