شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تتحكم فى تمثيلك الغذائى واستفادتك من الطعام.. نصائح لتعزيزها والان مع تفاصيل الخبر

التمثيل الغذائي هو العملية التى تحول غذاءك إلى قدر كبير من الطاقة، تتمكن من خلاله من ممارسة ومزاوله أنشطتك اليومية، ويستطيع جسمك القيام حينها بوظائفه الحيوية، ولذلك يختلف التمثيل الغذائي من شخص إلى آخر، هذا ما أكده تقرير نشر في houstonmethodist.

عوامل تتحكم فى تمثيلك الغذائى

أوضح التقرير أن هناك الكثير من العوامل التى تؤثر بل وتتحكم فى القدرة على التمثيل الغذائى، والاستفادة من الطعام..

1. النشاط والحيوية والقدرة على الحركة.. كلما زاد نشاطك البدني، كلما احتاج الجسم إلى المزيد من الطاقة.

2. مستويات الهرمونات وانضباطها لديك.. يؤثر بشكل كبير على القدرة على التمثيل الغذائي والاستفادة بالطعام.

3. نظامك الغذائي وما تاكله.. إما أن يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي أو بطئها.

تحسين عملية التمثيل الغذائى

ولكى تستفيد بطعامك بشكل مثالى وبكل العناصر فيه وتحويلها إلى طاقة حقيقية وصحية للجسم، يجب اتباع هذه التعليمات..

1. زيادة النشاط البدني.. لا بد من زيادة النشاط البدني، مثل ممارسة التمارين المنتظمة، حتى البسيطة منها مثل المشي يومياً، وذلك للاستهلاك السعرات الحرارية والقدرة على حرقها.

2. ابتعد عن الأطعمة شديدة المعالجة.. الأطعمة المعالجة وشديدة المعالجة خطيرة، لا يجب الاقتراب منها لأنها تعرقل من عملية التمثيل الغذائي.

3. بناء العضلات.. ابني عضلاتك من خلال التمارين الرياضية المنظمة، لأنها تحسن بشكل عام من صحتك ومن الحفاظ على صحتك وقلبك وأوعيتك الدموية، وبالتالي تحسن من التمثيل الغذائي لك.

4. لا تجلس كثيراً.. الجلوس يعرقل عملية التمثيل الغذائي والحركة هى التى تحسن من هذه العملية الروتينية اليومية.

5. لا تتبع نظاما غذائيا قاسياً.. لا تتبع نظاما غذائيا قاسياً فيؤثر ذلك على عملية التمثيل الغذائي لك.

6. اهتم بالنباتات والخضراوات في نظامك الغذائي.. لا يتطلب الأمر اتباع نظام غذائي صارم يعتمد على النباتات، ولكن يجب عليك إعطاء الأولوية للأطعمة الصحية الخضراء، مثل الفاكهة والحبوب الكاملة والخضراوات ومصادر البروتين والدهون الصحية النباتية ومنتجات الألبان الصحية.