شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين الصيام المتقطع والعكسى.. أيهما أفضل لفقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

الصيام المتقطع والصيام العكسى هما نوعان من أنواع الصيام الذى يمكن أن يساعد فى فقدان الوزن، وخلال الأسطر التالية سنتعرف على كل ما يخص كلا النظامين وفقا لموقع healthline، وتصريح من الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة.

الصيام المتقطع

هو نوع من الأنظمة الغذائية التي تهدف للتخلص من الوزن الزائد، ويعتمد علي بعض الشروط ومنها..

1- الصيام لمدة 16 ساعة ثم تناول الطعام لمدة 8 ساعات.

2- تناول الطعام في فترة زمنية محددة مثل بين الساعة 10 صباحًا والساعة 6 مساءً.

3- السماح بتناول الطعام في حدود وساعات معينة.

4- هو نظام غذائي يعتمد على التوقف عن تناول الطعام لفترات محددة خلال اليوم أو الأسبوع.

5- تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة 5 أيام، ثم تقليل السعرات الحرارية بشدة (500-600 سعرة) ليومين.

الصيام العكسى

1- الصيام العكسي يتضمن الصيام لمدة 20 ساعة، ثم تناول الطعام لمدة 4 ساعات.

2- تناول الطعام في فترة زمنية محدد، مثل بين الساعة 2 مساءً والساعة 6 مساءً.

3- يعتمد على تناول الطعام في ساعات النهار المبكرة والتوقف عن الأكل قبل المساء، وفقًا لساعة الجسم البيولوجية.

4- تناول أول وجبة في الصباح الباكر (مثلًا الساعة 7 أو 8 صباحًا)، وآخر وجبة تكون بعد 6-8 ساعات (مثلاً 2 أو 3 ظهرًا).

5- التوقف عن الأكل قبل غروب الشمس، مما يحسن الهضم وتنظيم الهرمونات.

ما الفرق بين الصيام المتقطع والعكسي؟ ما الفرق بين الصيام المتقطع والعكسي؟

الصيام المتقطع يركز على مدة الصيام ويمكن أن يكون في أي وقت من اليوم.

الصيام العكسي يركز على توقيت الأكل بحيث يكون في الصباح الباكر حتى العصر، ليناسب إيقاع الجسم الطبيعي.





أيّهما أفضل؟

الصيام المتقطع مناسب لمن يفضلون الأكل في المساء.

الصيام العكسي يناسب من يريد تحسين الهضم، النوم، والطاقة خلال اليوم.

الاختيار يعتمد على أسلوب حياتك وأهدافك الصحية.

لذا فالصيام المتقطع يمكن أن يكون أفضل لفقدان الوزن لأنها تسمح بتناول الطعام لمدة 8 ساعات، مما يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالجوع، بينما العكسي يعتمد علي الصبام لفترة زمنية طويلة مما يتسبب في صعف حرق الدهون.

وأثبتت الدراسات أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في فقدان الوزن بنسبة 5-10% من الوزن الكلي في غضون 3-6 أشهر.

كما أن الصيام المتقطع يمكن أن يكون أكثر استدامة لأنها تسمح بتناول الطعام في نافذة زمنية محددة، مما يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالجوع.