شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الطعام الخارق؟ أهم 10 أنواع أضفها لنظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

لا يوجد نوع طعام واحد يمكنه منح الجسم كامل احتياجاته اليومية من العناصر الغذائية، وهو ما يعنى الحاجة دوما إلى أن تتضمن الوجبات عددا من الأطعمة التى تتضمن مختلف العناصر الغذائية من بروتين ونشويات وفيتامينات ومعادن، بشرط أن تكون الوجبة متوازنة.

فى الوقت نفسه يوجد عدد من الأطعمة التى تحمل القدر الأكبر من العناصر الغذائية، والتى يطلق عليها "الأطعمة الخارقة" أو "Superfoods"، والتى يجب على من يرغبون فى اتباع أنظمة غذائية صحية، سواء ضمن نمط حياة صحى أو بهدف إنقاص الوزن، ضم الأطعمة المتاحة منها إلى نظامهم تعزز من نظامهم الغذائى، بهدف تعزيزه بأكبر قدر من المغذيات.

أفضل 10 أطعمة خارقة يمكن ضمها إلى نظامك الغذائى

ونشر موقع "Harvard health publishing" قائمة بأهم 10 أطعمة خارقة لتعزيز الأنظمة الغذائية الصحية، وهى..

البقوليات

تعد البقوليات مصدرا ممتازا للألياف وحمض الفوليك والبروتين النباتي، كما تشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الخضراوات الورقية

تعد الخضراوات الورقية، وتحديدا الخضراوات الداكنة، مصدرًا جيدًا لفيتامين أ وفيتامين سى والكالسيوم، بالإضافة إلى العديد من المواد الكيميائية النباتية، وهى المواد الكيميائية التى تنتجها النباتات، كما أنها غنية بالألياف.

الخضراوات الصليبية

وتشمل الكرنب والبروكلى والقرنبيط، بجانب اللفت واللفت الأخضر والفجل، وهى مصدر ممتاز للألياف والفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية، بما فى ذلك الإندولات والثيوسيانات والنتريل، والتي قد تمنع بعض أنواع السرطان.

الزبادى

يعد الزبادى مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين، كما يحتوى على بكتيريا نافعة تسمى البروبيوتيك، والتى يمكنها حماية الجسم من البكتيريا الأكثر ضررًا.

الطماطم

تحتوى الطماطم على نسبة عالية من فيتامين سى والليكوبين، والذى ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

التوت

التوت فاكهة غنية بالألياف، كذلك غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تحارب الأمراض.

الأسماك

تعتبر الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في الوقاية من أمراض القلب

المكسرات

المكسرات بأنواعها، مثل البندق واللوز، مصدرا جيدا للبروتين النباتى، كما تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، والتى تساهم فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحبوب الكاملة

تعد الحبوب الكاملة مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وتحتوى أيضًا على فيتامينات ب والمعادن والمغذيات النباتية، بجانب أنها تخفض الكوليسترول وتحمي من أمراض القلب والسكر.

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مصدرًا جيدًا لفيتامين E، والبوليفينول، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتى تساعد جميعها في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.