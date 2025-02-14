شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند المشى 30 دقيقة يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

المشى لمدة 30 دقيقة أو نصف ساعة يوميًا قد يحدث بعض التغييرات الجادة فى جسمك، فأنت لست بحاجة إلى حساب الخطوات، حيث إن مجرد المشى البسيط والمريح يمكن أن يفعل العجائب لصحتك، من تحسين حالتك المزاجية إلى تقوية عظامك، ويمكن للمشى يوميًا أيضًا أن يحول صحتك بطرق قد لا تتوقعها، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد رائعة لممارسة المشى لمدة 30 دقيقة يوميًا..

تقوية عظامك

المشي هو تمرين يعتمد على تحمل الوزن، مما يعني أن عظامك يجب أن تعمل ضد الجاذبية، يساعد هذا على تحسين كثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور خاصة مع تقدمك فى السن، لذلك فكر فى دمج المشى إلى روتينك اليومى باعتباره تمرينًا صغيرًا مفيدًا لصحة الهيكل العظمى.

تحسين الحالة المزاجية

هل تشعر بالانزعاج أو التوتر؟ المشى لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يغير الأمور للأفضل، فالمشى يحفز إطلاق الإندورفين، المعروف أيضًا باسم هرمونات "الشعور بالسعادة"، ويساعد المشى فى تقليل الأعراض المزعجة مثل القلق والتوتر وحتى أعراض الاكتئاب، اعتبرها جلسة علاج مجانية لا يلزم تحديد موعد لها.

تعزيز جودة النوم

هل تعانى من الأرق خاصة في الليل، يمكن للمشي يوميًا أن يساعد في تنظيم دورة نومك، مما يسهل عليك النوم بشكل متواصل ودون قلق، فالمشى يقلل من التوتر ويساعد فى تنظيم إيقاع جسمك الطبيعى، ما يؤدى إلى نوم أعمق وأكثر راحة.

يمنع الخمول فترة ما بعد الظهر

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن تحريك جسمك من خلال المشى يمنحك في الواقع المزيد من الطاقة بدلاً من استنزافها، فالمشي يزيد من الدورة الدموية، وينقل المزيد من الأكسجين والعناصر الغذائية إلى خلاياك ومن ثم لا تشعر بالخمول.

مقاومة الأمراض

إن المشي بانتظام يمكن أن يقلل من فرص إصابتك بحالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكر من النوع 2 وحتى أنواع معينة من السرطان، كما أنه يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وخفض الكوليسترول والحفاظ على صحة قلبك، ويمكن أن يكون المشي البسيط أحد أسهل الطرق للاستثمار في مستقبل أكثر صحة.

حرق السعرات الحرارية دون مجهود كبير

هل تريد الحفاظ على وزن صحي دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فالمشي هو وسيلة رائعة لحرق السعرات الحرارية والحفاظ على وزنك، بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على شد الساق والجذع لديك، مما يمنحك دفعة لياقة بدنية خفيفة دون متاعب التمارين المكثفة.