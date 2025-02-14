شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة لا تتناولها فى الإفطار.. تسبب الارتجاع وحموضة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

هل سبق لك أن شعرت بحرقة شديدة بالقرب من عظمة الصدر أو في الجزء العلوي من البطن؟ هل شعرت بالدوار؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أنك تعاني من ارتداد الحمض، وهي مشكلة طبية شائعة جدًا، وبعبارة بسيطة، فإن ارتداد الحمض هو تهيج المرىء، وهو الأنبوب الذي يربط بين المعدة والحلق، يحدث هذا عندما يتسرب حمض المعدة إلى الجزء السفلي من الأنبوب، ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة تسبب حموضة المعدة ويجب تجنبها خاصة في وجبة الإفطار، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة يسبب تناولها على وجبة الإفطار فى ارتداد حمض المعدة الحمضيات والطماطم

ارتجاع الحمض يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الفواكه الحمضية مثل الطماطم والبرتقال والليمون، لذلك يجب الابتعاد عن هذا النوع من الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع الحمض كثيرًا، خاصة عند تناولها على معدة فارغة، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الطماطم على حمض السيتريك وحمض الماليك، ما قد يؤدي إلى حرقة المعدة لأنها تسبب في إفراز المعدة كميات كبيرة من حمض المعدة من تلقاء نفسها.

الدهون غير الصحية

رغم أن الزبدة والجبن من العناصر الأساسية في أغلب الأنظمة الغذائية، إلا أن تناول الكثير من الدهون في وجبة الإفطار قد يؤدي في الواقع إلى تعطيل عملية الهضم، وبشكل عام، تسبب الأطعمة الدهنية الإمساك ومن ثم يقع ضغط كبير على العضلة العاصرة في المريء، ويذكر المعهد الوطني للسكر وأمراض الجهاز الهضمي والكلى أن هذا قد يجعلك أكثر عرضة لأعراض الارتجاع، لذلك يجب تقليل استهلاكك الكلي للدهون لتجنب الارتجاع.

القهوة أو الشاي

يعد شرب الشاي أو القهوة على معدة فارغة أول شيء في الصباح من أسوأ العادات التي قد يمارسها الإنسان، يجب أن تنتظر لمدة ساعة قبل تناول قهوتك، وحاول أن تأكل أولًا ثم تتناول القهوة أو الشاي، وذلك لاحتوائهما على الكافيين الذى قد يؤدي بدوره إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء أو عسر الهضم الناتج عن تهييج الكافيين لبطانة المعدة.

البسكويت والكوكيز

في وجبة الإفطار، يحب الكثير من الأفراد تناول البسكويت أو الكوكيز المفضلة لديهم مع كوب من الشاي أو القهوة، ومع ذلك، تتحد هذه المواد لتكوين بيئة حمضية للغاية في معدتك، وتنتج الحموضة عن مزيج الدقيق والسكر المكرر من البسكويت مع منتجات الألبان والكافيين من الشاي أو القهوة، والأسوأ من ذلك، أن البسكويت أو الكوكيز التي يتم شراؤها من المتاجر تحتوي أيضًا على مواد حافظة ونكهات صناعية ومواد مضافة.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تضر بصحة أمعائك خاصة عند تناولها في وجبة الإفطار، فقد يصعب على المعدة هضم الأطعمة المقلية على معدة فارغة، كما أنها غنية بالدهون الضارة، وتهيج البطانة الداخلية للمعدة وتسبب ارتداد الحمض.

نصائح لتجنب ارتجاع الحمض بعد تناول الوجبات

تناول الطعام بشكل متكرر وبكميات أصغر.

تجنب الاستلقاء بعد الأكل.

لا تأخذ قيلولة بعد الغداء مباشرة.

تجنب تناول الطعام لمدة ثلاث إلى أربع ساعات قبل النوم.

لا تتناول وجبات خفيفة في منتصف الليل أو عشاء متأخرًا.

بعد الأكل امتنع عن ممارسة التمارين الشاقة لبضع ساعات.