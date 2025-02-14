رئيس هيئة الغذاء والدواء يستعرض فرص الاستثمار مع شركات طبية أمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بحث معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بالرياض، مع وفد يضم نحو 40 ممثلًا عن شركات طبية أمريكية، فرص الاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة.

واستعرض معاليه أهم مجالات الاستثمار المتاحة في القطاع الصحي بالمملكة، مشددًا على التزام الهيئة بتطوير البيئة الاستثمارية، وتمكين الشركات المتخصصة في المجال الطبي من النمو والتوسع، إلى جانب استعراض الأنظمة والتشريعات التنظيمية المعمول بها في المملكة، وآليات دعم الاستثمار في القطاع الصحي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة لتطوير الشراكات الدولية، وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية ودعم مسيرة التحول الصحي في المملكة.

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